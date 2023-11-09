Четверг, 9 Ноября 2023 15:09

АрмИнфо. Армяно-американское военное сотрудничество продолжается на высоком уровне в соответствии с утвержденными планами. Об этом 9 ноября журналистам заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил Армении Эдвард Асрян.

По его словам, сотрудничество предполагает как учебное взаимодействие, так и оборонно-техническое.

Начальник ГШ, по сути, отказался указать точные масштабы оккупированных Азербайджаном территорий Армении. Ранее он заявлял об оккупации 140 кв. км территории, однако недавно министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян сообщил о 200 кв. км. <Сейчас не время заниматься подсчетами, следите за сообщениями, в них сказано все>, - отметил начальник ГШ.

Отметим, что сегодня, 9 ноября представители ГШ ВС Армении посетили мемориальный комплекс воинских захоронений, где почтили память погибших военнослужащих.

Добавим, что на прошлой неделе Асрян посетил Европейское командование ВС США в Германии. Обсуждения были сосредоточены на условиях безопасности Армении, оборонных реформах и оборонном сотрудничестве с Соединенными Штатами.