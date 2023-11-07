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 Вторник, 7 Ноября 2023 18:42
Наира Бадалян

В свое время никакого нормативного правового акта о приобретении гражданства РА жителями Республики Арцах не принималось - Геворг Даниелян

В свое время никакого нормативного правового акта о приобретении гражданства РА жителями Республики Арцах не принималось - Геворг Даниелян

АрмИнфо.Предоставление вынужденным переселенцам из Арцаха статуса беженца, а также гражданства РА не может стать препятствием для признания субъектности Арцаха в будущем. Об этом заявил в интервью корреспонденту АрмИнфо доктор юридических наук, экс-министр юстиции Армении Геворг Даниелян.

- 26 октября кабмин РА принял постановление о том, что Армения берет под временную защиту лиц, находящихся в Армении или за ее пределами, чьим последним адресом регистрации был Нагорный Карабах, либо же они фактически проживали там и были зарегистрированы в миграционных органах Армении после 19 сентября 2023 года. Сам глава Минюста заявил, что взятые под защиту лица силой закона получают статус беженцев и гарантированные международным правом права для беженцев. У многих возник резонный вопрос, а почему статус временной защиты, приравниваемый к статусу беженца, а не непосредственно статус беженца?Что вы думаете на этот счет?

- Лица, взятые под временную защиту, не приравниваются к беженцам по своему статусу, а именно признаются беженцами (данное положение четко установлено частью 1-ой статьи 62 Закона <О беженцах и убежище>) и имеют права и обязанности беженцев. К сожалению, комментарии, сделанные по причине недопонимания ответственных должностных лиц, вызвали ненужную путаницу.

В создавшейся сложной и противоречивой морально-психологической атмосфере, когда власти Армении по надуманным причинам уклоняются от признания агрессии против Арцаха, а также открыто совершенного геноцида против арцахских армян, упомянутое решение правительства можно частично считать компромиссным вариантом, поскольку тем самым по крайней мере зафиксировано, что арцахские армяне переселились в Армению не добровольно, а в результате скоординированного насилия со стороны Азербайджана.

При этом, замечу, что это хоть и компромиссное решение, но оно обходит стороной несколько ключевых вопросов:

а) игнорируется необходимость фиксации причиненного этим людям ущерба и обращения в международные суды в установленном порядке. Это становится еще более важным, учитывая тот факт, что есть видеоматериалы, на которых азербайджанцы грабят имущество, дома жителей Арцаха. Более того, азербайджанцы еще и грозятся подать в суд на Армению.

б) огромное количество квалифицированных специалистов искусственно лишено возможности работать в госсистеме. Уже имеется информация о том, что даже некоторые судьи из Арцаха покинули Армению, и это в условиях острой нехватки подобных кадров.

в) не проводится расследование с целью выяснения всех обстоятельств совершения геноцида в отношении этих людей и т.п.

- И все же, что дает этот статус арцахцам?

- Во-первых, статус призван де-юре засвидетельствовать, что эти люди подверглись массовому насилию, но при этом игнорируется факт признания их жертвами геноцида. С другой стороны, они приобретают законную возможность пользоваться социальной поддержкой, предназначенной беженцам, в том числе правом на получение пенсии и т. д.

Однако, в качестве очевидных <минусов> можно отметить то, что статус лишает их избирательного права, права поступить на государственную службу. Однако, при желании, можно будет решить вопрос об их гражданстве в упрощенном порядке.

- Упрощает ли получение гражданства другой страны наличие статуса беженца?  Если да, то в таком случае, стоит ли РА опасаться массовой эмиграции арцахцев из Армении?

- Конечно, статус беженца может быть скрытым стимулом для эмиграции, но по большому счету арцахцы могут получить такой статус и в других странах, и без этого решения. Однако для противодействия возможной эмиграции государственная политика Армении должна быть направлена на <непоощрение> оттока граждан за пределы страны, к примеру, не поощрять разжигание ненависти в социальных сетях, максимально сочувственно относиться к реализации программ социальной помощи для армян из Арцаха и т. д.

- Жителям Арцаха правительство РА предложило также подать заявление для получения гражданства Республики Армения. Как пояснил глава Службы миграции и гражданства МВД Армении Армен Казарян, синие паспорта предоставлялись населению Нагорного Карабаха в качестве проездного документа, а не удостоверения о гражданстве. По словам Казаряна, соответствующую позицию правительство Армении представило также в ЕСПЧ в рамках дела <Чирагов против Армении>, решение по которому было принято судом в 2007 году. Советник министра юстиции Армении Артем Суджян, в свою очередь, заявлял, что было соглашение от 1991 года <межгосударственное, между тогдашним министром внутренних дел Армении и Арцаха>, на основании которого эти паспорта (с кодом <070>) выдавались жителям Нагорного Карабаха как (проездной документ), то есть документ, с которым можно будет выезжать из страны, путешествовать>. Неужели наличие <синего паспорта> де-юре и де-факто их не делает гражданами РА?

- Загвоздка в том, что в свое время никакого нормативного правового акта о приобретении гражданства РА жителями Республики Арцах не принималось, и право принятия такого акта принадлежит исключительно президенту страны: паспорта выдавались на основании упомянутого Вами соглашения, которое имело совсем другой смысл и цели. С другой стороны, Арцах - суверенное государство, граждане которого являются прежде всего гражданами этого государства. Тем не менее, на конституционной основе двойного гражданства им в установленном порядке также можно было предоставить гражданство РА.

Следует также отметить, что паспорт, как государственный документ, удостоверяющий личность и гражданство его владельца, должен соответствовать не только установленному законодательством образцу, но и всем реквизитам, - цвет последнего не имеет решающего значения, поэтому он не может рассматриваться как документ, удостоверяющий гражданство РА. В этом ключе не стоит рассматривать эти паспорта как достаточное основание для признания гражданства РА. Правомерным путем является издание Президентом страны указа о групповом приобретении гражданства РА.

Между тем ответственные чиновники, заявляя о том, что арцахцы могут подавать на получение гражданства РА на общих основаниях, выбрали путь, полный неприемлемых и ненужных хлопот, путь разочарований, психологически способствующий эмиграции.

- Что дает арцахцам получение гражданства РА, и чего они лишаются, в том числе в вопросе защиты своих прав в Арцахе в будущем?

Приобретение гражданства РА дает им возможность пользоваться всеми правами и свободами, предусмотренными Конституцией страны. И с точки зрения защиты субъектности Арцаха это не является препятствием, поскольку конституции обоих государств не исключают институт двойного гражданства, то есть арцахские армяне продолжают оставаться гражданами Арцаха. 

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