Понедельник, 6 Ноября 2023 16:52

АрмИнфо. Находящийся под арестом Левон Кочарян - сын второго президента РА Роберта Кочаряна - получил мандат депутата Национального Собрания Армении. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии заявил глава комиссии Ваагн Овакимян.

По его словам, сразу несколько кандидатов на получение мандата депутатов представили заявления о самоотводе, в результате чего очередь в избирательном списке дошла до Кочаряна-младшего.

Тем самым, в соответствии с решением Конституционного Суда РА от 7 декабря 2021 года Левон Кочарян должен быть освобожден из под ареста.

Впрочем, как сообщили адвокаты Кочаряна-младшего, уголовное дело в отношении их подзащитного продолжится.

После решения ЦИК РА адвокатская группа Левона Кочаряна заявила, что в связи с присвоением их подзащитному статуса депутата парламента Армении они отказались от жалобы специального рассмотрения по части применения частичных, альтернативных мер применения.

<Причина в том, что Левон Кочарян окажется на свободе в силу закона, поэтому жалоба относительно оснований ареста становится бессмысленной, вот почему сторона защиты предъявляет жалобу лишь по части обоснованного подозрения>, - говорится в заявлении зашиты.

Напомним, что Левону Кочаряну инкриминируется нападение на четырех полицейских во время антиправительственных акций. Однако тогда же

стало известно, что он был избит сотрудниками полиции, после чего его госпитализировали с диагнозом сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что что депутат от оппозиционной фракции "Армения" Армен Чарчян сложил мандат в связи с переназначением на

должность руководителя медицинского центра <Измирлян>. Следовавшие за ним по списку кандидаты в депутаты парламента РА от того же блока Мигрдат Мадатян (№47), Анжела Налбандян (№48), Герасим Варданян (№49) подали в ЦИК заявления об отказе от мандата. В результате, депутатский мандат должен получить Левон Кочарян, который в избирательном списке значился под номером 50.