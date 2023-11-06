Понедельник, 6 Ноября 2023 16:47

АрмИнфо. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции, состоявшейся в Баку 4 ноября, заявила о приверженности Европейского союза и Германии поддержке Азербайджана и Армении в их стремлении к миру. Ее заявление последовало за обсуждениями со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Бербок подчеркнула, что любой мирный договор между Азербайджаном и Арменией должен основываться на принципе уважения территориальной целостности обоих народов. Как она сообщила, во время визита в Армению у нее была возможность встретиться с людьми, которые приехали из охваченного конфликтом Нагорного Карабаха и выразили желание вернуться. Она подчеркнула важность содействия их безопасному возвращению и подчеркнула готовность ЕС поддержать меры по укреплению доверия между двумя странами.

В свою очередь Байрамов в своем выступлении по традиции, возложил ответственность за исход армянского населения непосредственно на

руководство Арцаха и власти Армении, обвинив их в "многолетнем разжигании межэтнической напряженности".

Затем он начал говорить о каких-то конструктивных усилиях после агрессии против НКР 19-20 сентября, и встрече с якобы арцахцами, "оказание гуманитарной помощи, восстановление электроснабжения и предоставление доступа миссии ООН, международным организациям и иностранным дипломатам в регионе".

Байрамов подтвердил готовность Азербайджана к мирным переговорам с Арменией. Он напомнил, что недавно провел переговоры с министром иностранных дел Армении в Тегеране в рамках формата "3+3". Азербайджан выдвинул предложения по мирному договору и в настоящее время ожидает ответа от Еревана.

"Что касается переговоров в брюссельском формате, то Баку выразил в целом позитивную позицию. Азербайджан остается открытым для переговоров в различных форматах и местах, если такая гибкость может способствовать продвижению мирного процесса", - заявил Байрамов, передает Turan.

Во время своего визита Бербок также затронула проблемы в области прав человека, подчеркнув, что и Азербайджан, и Германия, как члены Совета Европы, обязаны выполнять свои обязательства в этом отношении.