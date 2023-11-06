Понедельник, 6 Ноября 2023 15:36

АрмИнфо. Германия находится рядом с Арменией в этот непростой для нее период. Об этом 6 ноября на открытии недели медиаграмотности в Ереване заявил посол Германии в Армении Виктор Рихтер.

По его словам, Фонд имени Конрада Аденауэра содействует реализации этой важной инициативы в Армении. Дипломат назвал ключевым вовлечение молодежи в процесс демократических реформ. "Германия находится рядом с Арменией в этот тяжелый период. Ярким свидетельством этому является визит в конце прошлой недели в Ереван главы МИД ФРГ Анналены Бербок и эффективно проведенные здесь встречи", - отметил посол.

Вместе с тем Рихтер обратил внимание на то, что Армения занимает достойное место с точки зрения развития в стране сферы информационных технологий и цифровизации. В этом ключе он выразил убеждение на наличие серьезного потенциала для развития сотрудничество в этих областях между Арменией и Германией. Дипломат также коснулся деятельности Центра Гёте в Армении, и сообщил о намерении открыть в Гюмри филиала Института Гёте.

В свою очередь глава ереванского офиса USAID Джон Аллело отметил, что Агентство США по международному развитию верит в основополагающую роль медиаграмотности в развитии демократических обществ. В этом ключе он позитивно оценил участие USAID в проектах по укреплению медиаграмотности в Армении. По его словам, популяризация медиаграмотности особенно среди молодежи, позволит развивать у них критическое мышление, распознавать дезинформацию, информацию манипуляционного характера, ознакомится с правами граждан в демократическом обществе.

Заместитель главы миссии ЕС в Армении Ян Плешингер также назвал важным проведение в Армении данного мероприятия. "Евросоюз придает важное значение развитию медиаграмотности в Армении. Это важный инструмент демократии, позволяющий распознавать дезинформацию. Евросоюз привержен содействовать Армении в облегчении устойчивой борьбы с дезинформацией, информационными манипуляциями, становлению независимых СМИ, обеспечению деятельности гражданского общества, вырабатыванию критического мышления", - отметил европейский дипломат.

Отметим, что 6-12 ноября в Армении будет проходить неделя медиаграмотности. 6-ой год подряд он проводится совместно с Министерством образования, науки, культуры и спорта. Армянская неделя медиаграмотности является продолжением глобальной недели "Медиа и информационная грамотность в цифровой среде" инициированной ЮНЕСКО. В этом году он проводится при софинансировании Европейского союза проекта"Молодежь в действии. Содействие расширению прав и возможностей молодежи и лидерству в Армении" и в рамках программы "Развитие СМИ Армении", реализуемой через Агентство США по международному развитию.