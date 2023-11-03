Пятница, 3 Ноября 2023 12:21

АрмИнфо. Азербайджан захватил в плен Мадата Бабаян из Мартакерта, поскольку он армянин старше 50 лет. Азербайджан обвиняет его в военных преступлениях. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написала американская журналистка Линдси Снелл.

"Государственные СМИ Азербайджан сообщают, что Бабаян был схвачен во время сентябрьских нападений, что вызывает вопрос: сколько еще армян тайно похитил Азербайджан", - вопрошала журналист.

Отметим, что вражеская сторона сообщила о захвате в плен арцахца Бабаяна накануне. Согласно азербайджанской версии, он был пленен в оккупированном Карвачаре. Этот район был передан властями Армении Азербайджану в ноябре 2020 года. Бабаяну инкриминируют преступления, совершенные во время первой карабахской войны. Добавим, что это не первый случай, когда вражеская сторона захватывает армян в плен, а потом устраивает постановочный суд над ними.