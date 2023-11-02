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 Четверг, 2 Ноября 2023 11:11
Александр Аванесов

Инициатива <Перекресток мира> останется лишь на бумаге - эксперт

Инициатива <Перекресток мира> останется лишь на бумаге - эксперт

АрмИнфо.Инициатива властей Армении, направленная на разблокирование транспортных коммуникаций региона, является лишь благими намерениями, и, скорее всего, останется на бумаге. Об этом АрмИнфо сказал  политолог Бениамин Матевосян, комментируя недавнюю инициативу <Перекресток мира>, предложенную премьер-министром РА Николом Пашиняном на международном форуме <Шелковый путь> в Тбилиси.

Напомним, что 26 октября, выступая в столице Грузии, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство республики разработало и представляет проект <Перекресток мира> как важную часть повестки мира. Ключевой смысл этого проекта - развитие коммуникаций между Арменией, Турцией, Азербайджаном и Исламской Республикой Иран путем ремонта, строительства и эксплуатации автомобильных, железнодорожных путей, трубопроводов, кабелей, линий электропередачи. <Железные дороги, проходящие через юг и север Армении, на протяжении уже тридцати лет не функционируют на региональном уровне, не функционируют соединяющие Восток и Запад многочисленные автомагистрали, в то время как возобновление эксплуатации этих дорог стало бы коротким и эффективным как железнодорожным, так и автомобильным маршрутом, соединяющим Каспийское море со Средиземным. Точно так же эти железнодорожные и автомобильные коммуникации могут стать эффективным путем соединения Персидского залива с Черным морем, в том числе, с грузинскими портами. Этот проект принесет огромную пользу всем странам нашего региона, и я хочу обратить внимание правительств и частных инвесторов на эту возможность>>, - заявил глава армянского правительства.

В этой связи политолог поднимает вопрос о том, с какой стати Турция и Азербайджан должны принимать участие в развитии Армении. Он выразил уверенность в том, что и Анкара, и Баку будут всячески препятствовать в реализации инициативы. Наличие же в стране некоторых дорог никогда не будут критически важными для Турции и Азербайджана. <Все те карты, которые были представлены в Тбилиси, согласно которым у Армении будут выходы по четырем направлениям, останутся лишь на бумаге>, - заметил Матевосян, напомнив в этой связи о заявлении российского вице премьера Алексея Оверчука о перенаправлении железной дороги из Азербайджана в Нахичевань через территорию Ирана в обход Армении. В частности,  Оверчук заявил, что Сюникский участок не рассматривается в контексте МТК <Север-Юг> из-за отсутствия окончательной позиции Еревана.

Матевосян также напомнил о прежних инициативах властей Армении, в реализацию которых не было предпринято реальных шагов. Эксперт, в частности, указал на программу <Армения -2050>, которая была

предложена до 44-дневной войны в Нагорном Карабахе в 2020 году: она предусматривала доведение численности населения страны к 2050 году до 5 млн человек, создание 1,5 млн новых рабочих мест, 20-кратное увеличение ВВП и т. д., но, как свидетельствует сама история, в данном направлении не было предпринято никаких действий. Аналогичная участь будет ждать и проект <Перекресток мира>, уверен Матевосян.

В свою очередь, политолог Сергей Мелконян призвал не строить иллюзии относительно проекта. <Ни Турция, ни Азербайджан не заинтересованы в превращении Армении в перекресток коммуникаций. У них своя повестка, согласно которой этим перекрестком станет Нахиджеван. При этом, самый главный участок дороги будет тянуться из Нахиджевана в Турцию, уверен политолог. <Тем самым, <Перекресток мира> станет не <окном в мир>, а окном в Турцию>, - подчеркнул Мелконян.

Отметим, что к теме вернулся и журнал Forbes, который поднял вопрос о возможности экономического сотрудничества между Арменией и Азербайджаном. В статье за авторством специалиста по региону Кирилла Кривошеева, напоминается, что в последнее время Баку и Ереван сделали противоположные заявления об экономическом будущем региона. <Премьер Армении Никол Пашинян, посещая Тбилиси, презентовал оптимистичный проект <Перекресток мира>, предполагающий развитие транспортных коммуникаций со всеми соседями:  Грузией, Азербайджаном, Ираном и Турцией. В то же время помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что коридор через армянскую территорию Баку больше не нужен.

Специалист по региону Кирилл Кривошеев убежден, что таким образом Еревану предлагают два сценария - созависимость или удушение. Ее автор указывает на неожиданный характер выступления армянского премьера в Тбилиси. На большом экране демонстрировалась карта Армении, от которой исходили четыре стрелки - к Черному морю, Каспийскому морю, Средиземному морю и Персидскому заливу.  Принципы, на которых будет осуществляться транзит, Пашинян тоже предложил, и они в лаконичной форме отражали все опасения Еревана по этому поводу. Первое и главное условие - <вся инфраструктура, включая автомобильные, железнодорожные, воздушные пути, трубопроводы, кабели, линии электропередач, действуют под суверенитетом и юрисдикцией тех стран, через которые они проходят>. Второе - <каждая страна осуществляет пограничный и таможенный контроль на своей территории через свои государственные учреждения, а также обеспечивает безопасность инфраструктуры, включая безопасность товаров, транспортных средств и людей>. Также отмечается, что <все страны используют инфраструктуру друг друга на основе равенства и взаимности>.

Картину дополнило благостное предположение замминистра территориального управления и инфраструктур Армении Акопа Варданяна о том, что в будущем Армения могла бы покупать азербайджанский газ и даже служить транзитной точкой для его поставок в Европу. Все это звучит прекрасно, но работать могло бы лишь в том случае, если бы Армения воспринималась Азербайджаном, Россией и Турцией как равный партнер. Однако это совсем не так. Все три игрока имеют возможность продавить для себя лучшие условия, а значит, будут пытаться это делать. При этом идея Еревана получить одинаково комфортный доступ к четырем морям и двум океанам нужна лишь ему самому.

Разумеется, продолжает автор статьи в Forbes, никто не ждет, что между странами завяжется тесное сотрудничество, но есть надежда, что они хотя бы разрешат друг другу транзит через свои территории. Азербайджанцам нужен доступ в Нахичевань и Турцию - и туда легче всего попасть, восстановив советскую железную дорогу через Армению, а армянам нужен еще один выход на Россию, и, кроме как через Азербайджан, его не получить. Правда, в этом вопросе, как и везде, сработало право сильного и вместо разблокирования всех коммуникаций, о котором шла речь изначально, де-факто обсуждался лишь один инфраструктурный проект - так называемый Зангезурский коридор из Азербайджана в Нахичевань через Армению.  <В нем было спорно буквально все, начиная с гарантий безопасности и условий эксплуатации и заканчивая самим названием - в слове <коридор> слышится эксклюзивное право азербайджанцев пользоваться этой дорогой. А учитывая стратегическое значение региона, это опасно: у Баку появляется теоретическая возможность просто лишить Армению доступа к границе с Ираном, и тогда вместо двух окон во внешний мир у армян останется одно>, - подчеркивается в статье.

Тем удивительнее прозвучало заявление помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева о том, что маршрут через Армению <утратил свою привлекательность для Баку>, и вместо этого он может быть реализован через Иран.  <Наша повестка заключалась только в строительстве транспортных коммуникаций и сообщения в рамках двустороннего взаимодействия. Если дело обстоит так - да, но если нет - ну, и ладно. Оно остается на столе, но от армянской стороны потребуется показать, что они действительно в этом заинтересованы>, - сказал Гаджиев.

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