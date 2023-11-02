Четверг, 2 Ноября 2023 09:53

АрмИнфо.Армянский совет по политическим и стратегическим исследованиям "Китай-Евразия" и Институт исследований Восток-Запад имени Дэвида Ч. Лама при Гонконгском баптистском университете официально заключили Меморандум о взаимопонимании (МОВ), закрепив тем самым свою приверженность взаимному сотрудничеству.

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, МОВ подписали директор-учредитель Совета политических и стратегических исследований "Китай-Евразия" к.полит.н. Мгер Саакян, и декан и профессор кафедры социальных наук факультета социальных наук Гонконгского баптистского университета профессор Даниел В. Л. Лай.

Данное стратегическое сотрудничество, которое вступил в силу 1 ноября 2023 года, определяет основные цели сотрудничества. В частности: обмен научной информацией и публикациями; встречи и консультации экспертов; совместные конференции, семинары, курсы и мероприятия; совместные исследовательские проекты и подготовка публикаций; содействие обмену сотрудников и студентов.

Первое взаимодействие между двумя институтами произошло 27 октября 2022 г., когда к.полит.н. Мгер Саакян участвовал в программе AsiaGlobal Fellowship в Университете Гонконга. Тогда же стороны обоюдно выразили готовность к расширению сотрудничества между Советом политических и стратегических исследований "Китай- Евразия" и Институтом исследований Восток-Запад имени Дэвида Ч. Лама путем проведения совместных исследований и академических обменов.

Саакян подчеркнул, что установление долгосрочного партнерства с Институтом исследований Восток-Запад имени Дэвида Ч. Лама является важной вехой для Совета политических и стратегических исследований "Китай-Евразия". К.полит.н. Саакян подчеркнул достижения недавнего сотрудничества, в том числе о совместном семинаре в Гонконгском баптистском университете, в котором приняли участие более 58 человек, и о совместном вкладе в готовящуюся к изданию книгу Routledge Handbook of Chinese and Eurasian International Relations, которая будет опубликована компанией Routledge, крупнейшим в мире издателем научных работ по гуманитарным и социальным наукам. Он выразил оптимизм по поводу того, что Меморандум о взаимопонимании проложит путь к расширению сотрудничества и плодотворным результатам в будущем.