Четверг, 26 Октября 2023 19:12

АрмИнфо. Армянский поэт, лидер вооруженного французского сопротивления против нацистов в годы Второй мировой войны Мисак Манушян будет перезахоронен в парижском Пантеоне. Об этом в ходе пресс-конференции 26 октября заявила министр культуры Франции Рима Абдул -Малак.

<Это беспрецедентное событие, поскольку Мисак Манушян станет первым иностранцем, захороненным в парижском Пантеоне>, - сказала она.

Цитируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона, министр подчеркнула, что Мисак Манушян является частью величия Франции, и олицетворяет собой французскую идеологию и систему ценностей. <Поэтому, мы обязаны его величать таким образом>, - констатировала она.

В ходе пресс-конференции было заявлено, что перезахоронение состоится 21 февраля 2024 года. Это символическая дата, поскольку 80 лет назад, 21 февраля 1944 года, он был расстрелян в тюрьме форта Мон-Валерьен вместе с двадцатью соратниками по борьбе против нацистской оккупации.

Отметим, что ранее сообщалось, что прах Мисака Манушяна перенесут в Пантеон вместе с прахом его супруги Мелине, которая пережила его на 45 лет и покоится рядом с ним на кладбище в Иври-сюр-Сен (департамент Валь-де-Марн).

В своем предсмертном письме к супруге Манушян написал: <Я добровольно вступил в армию освобождения и умираю на пороге Победы. Счастливы те, кто будут жить после нас и наслаждаться радостями грядущего мира и свободы. Я уверен, что французский народ и все те, кто борется за свободу, достойно сохранят память о нас. Перед лицом смерти я заявляю, что не испытываю ненависти ни к немецкому народу, ни к кому-либо другому: каждый получит по заслугам - будь то наказание или вознаграждение>.

Напомним, что Мисак Манушян был лидером вооруженного французского сопротивления против нацистов в годы Второй мировой войны. Он возглавил <Свободных стрелков и французских партизан> - одну из секций Сопротивления, состоящую в основном из иммигрантов из Венгрии,

Румынии и Польши.

Манушян родился в Адиямане, в Западной Армении в 1906 году. Ему довелось пережить Геноцид. Родители Мисака погибли во время резни, однако он вместе с братом сумел бежать и добраться до Марселя. Убежденный коммунист, во Франции Манушян стал членом местной Компартии. По инициативе Мисака Манушяна в Париже в 1930 году родилось <Товарищество французско-армянских новейших писателей>, трибуной которого стал журнал <Занг> (<Колокол>). Его демократическая направленность привлекала многих больших писателей страны. а также начал издавать армянскую газету <Занг>.

С началом Второй Мировой войны Манушян оказался в тюрьме, но был освобожден и примкнул к Движению Сопротивления, чтобы возглавить группу соотечественников. В феврале 1944 года Манушян был схвачен нацистами и казнен.

Магушян посмертно удостоен ордена <Почётного легиона>. Его именем (а также именем <группы Манушяна>) названы улицы, площади в Париже, Валансе, Марселе, Гардане и т. д., также в Ереване. О Манушяне писали Поль Элюар, Луи Арагон, Лео Ферре, а также Шарль Азнавур, чья семья помогала ему скрываться от нацистов.