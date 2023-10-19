Четверг, 19 Октября 2023 16:10

АрмИнфо.Сотрудники патрульно-постовой службы РА штрафуют арцахских водителей на 100 тысяч драм за езду без страховки. Об этом сигнализирует экс-омбудсмен Арцаха, правозащитник Рубен Меликян.

"Я получаю уже третью жалобу касательно того, что патрульные штрафуют на 100 тысяч драм, потерявших все граждан Арцаха за то, что у них нет договора о страховке автомобиля. Это та "демократия", которая получила овации еврофарисеев", - возмутился Меликян, добавив, что после публикации этого поста, ему на мессендреж сообщили о еще 4 таких случаях.

"Фактически штрафуют повсеместно, направо и налево", - резюмировал он.