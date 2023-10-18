Среда, 18 Октября 2023 11:32

АрмИнфо. С прекращением фактической независимости Нагорного Карабаха возникают вопросы, связанные с ролью Израиля в победе Азербайджана и причинах этого межрегионального союза. Об этом говорится в статье итальянского Института по анализу международных отношений (IARI)

Автор напоминает, что 19 сентября Азербайджан инициировал нападение на Нагорный Карабах, вернув этнический армянский анклав под свой контроль и положив конец его краткой истории как де-факто независимого государства.

При этом в статье констатируется, что с самого начала азербайджано-армянского конфликта Израиль установил эффективный союз с Азербайджаном, продав в страну вооружений на миллиарды долларов.

"По данным Института по освещению войны и мира, в период с 2015 по 2019 год Израиль был источником 60% среднегодовых закупок оружия Азербайджаном. Среди переданных вооружений особый упор делается на дроны, в основном разведывательные и тактические.

Признавая стратегическую важность этих инструментов, Азербайджан также решил производить их на местном уровне через совместное предприятие Министерства оборонной промышленности и израильской компании Aeronautics Defense Systems.

В дополнение к этому, израильская компания Elta Systems внесла свой вклад, предоставив Баку комплексную цифровую карту Нагорного Карабаха, что дало азербайджанским силам значительное преимущество во время операций", - пишет автор статьи.

Вместе с тем констатируется, что во время конфликта 2020 года воздушные перевозки через воздушное пространство Турции и Грузии позволили стабильно поставлять боеприпасы и оборудование азербайджанским силам с помощью почти сотни грузовых самолетов.

При этом автор задается вопросом, что же получит Израиль от этого союза?

"Во-первых, это открывает возможность получить инфраструктуру военной разведки с антииранской направленностью, стратегически расположенную на территории Азербайджана, на границе с Ираном. В действительности, обе страны разделяют желание сдержать Иран.

Израиль обеспокоен региональной политикой Ирана, включая его ядерную и ракетную программы, а также его поддержкой групп, считающихся террористическими. Безопасность Израиля является ключевым приоритетом, а сдерживание Ирана считается важнейшим элементом обеспечения этой безопасности.

Что касается Азербайджана, то он опасается, что Иран может использовать религиозный фактор для влияния на Баку. Кроме того, некоторые члены иранского парламента выразили сомнение в обоснованности границ между двумя странами, заявив, что многие граждане Азербайджана, особенно проживающие в Нахиджеване, намерены воссоединиться с иранской родиной и избавиться от турецкого и израильского влияния на Кавказе", - пишет автор статьи.

Также отмечается, что Исламская Республика находится в противоречии с Азербайджаном по разным причинам, включая по так называемому "Зангезурскому коридору", который, как утверждает Тегеран, предполагает изменение границ, препятствуя доступу Ирана в Армению.

"Таким образом, сотрудничество между Баку и Тель-Авивом включало в себя строительство станций электронного шпионажа на южных границах Азербайджана, для отслеживания действий Ирана и сдерживания его.

Кроме того, Баку разрешил Моссаду создать на своей территории передовую оперативную базу для проведения операций внутри Ирана, одновременно предоставив свои аэропорты Израилю на случай, если Тель-Авиву потребуется нанести удар по иранским ядерным объектам.

Однако сотрудничество между Израилем и Азербайджаном не ограничивается военным сектором, оно распространяется и на экономические проекты.

Израильские компании участвуют в проектах восстановления "освобожденных территорий" Нагорного Карабаха", - говорится в статье.

Автор также пишет, что еще одна причина - сильная зависимость Израиля от бакинской нефти: по данным ОЭС, в 2021 году 65% его сырой нефти поступало из Азербайджана.

"Анализ сложной динамики отношений между Израилем и Азербайджаном в контексте нагорно-карабахского конфликта раскрывает сложную сеть стратегических, военных и экономических интересов, которые сформировали отношения между этими региональными игроками.

Альянс между двумя странами, хотя его часто упускают из виду в более широких дебатах по поводу конфликта, оказался решающим для обеих сторон, обеспечивая взаимные выгоды как на фронте безопасности, так и на экономическом фронте.

Роль Израиля как крупного поставщика вооружений с упором на беспилотники дала Азербайджану значительное преимущество в военных операциях и способности Баку провести успешное наступление всего за 24 часа, вынудив Нагорный Карабах сдаться.

Таким образом, сотрудничество между Израилем и Азербайджаном становится решающим элементом в формировании баланса сил и геополитической динамики в регионе Кавказа.

Такое сотрудничество подчеркивает глобальное переплетение регионов и расширение региональных интересов за их пределы. Израиль, внимательно следящий за Азербайджаном, стремится сдержать расширение иранского влияния, делая упор на трансрегиональную борьбу между двумя ближневосточными игроками", - считает автор статьи.