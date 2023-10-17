Вторник, 17 Октября 2023 17:01

АрмИнфо. Вопреки всему, мы должны непоколебимо двигаться в направлении мира, заявил премьер Никол Пашинян 17 октября на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге, указав на принципы, при соблюдении которых, документ о мире с Азербайджаном может быть подписан уже к концу года.

По словам Пашиняна, в начале октября в Гранаде была возможность прорыва в переговорах по нормализации отношений, но президент Азербайджана отказался от встречи. Премьер указал, что принятое в Гранаде совместное заявление основано на принципах принятого в Праге и утвержденного в Брюсселе заявлений, согласно которым премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц остаются привержены всем усилиям по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, на основе принципов взаимного признания суверенитета, территориальной целостности в пределах 29,800 и 86,600 кв км, неприкосновенности границ, угрозы применения силы и неприменения силы.

Пашинян подчеркнул, что он неоднократно подтверждал приверженность достигнутым договоренностям по признанию территориальной целостности АР, однако Баку воздерживался от конкретики в данном вопросе. <Недавно президент Азербайджана заявил, что признает территориальную целостность Армении, но не стал упоминать цифру в 29 800, что вызвало озабоченность некоторых аналитиков в связи с двусмысленностью данного заявления и намерением выдвинуть Армении территориальные претензия>,

- отметил он.

Следующим принципом, который был заявлен в Гранаде, является то, что они подчеркнули острую необходимость работать над делимитацией границы на основе новейших карт Генерального штаба СССР, которые были предоставлены сторонам, что также должно стать основой для дистанцирования сил, завершения мирного договора и решения всех гуманитарных вопросов, напомнил премьер РА.

<Азербайджан заявляет, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, что противоречит Алма-Атинской декларации. Азербайджан также сохраняет двусмысленность по вопросу проведения делимитации по картам Генерального штаба СССР. Это вызывает подозрения в том, что Азербайджан готовит почву для предъявления территориальных претензий к Армении и начала новой военной агрессии>, - сказал он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в совместном заявлении по итогам встречи в Гранаде призвали также к разблокированию коммуникаций на основе полного уважения суверенитета и правомочия стран, а также на принципах равноправия и обоюдности. Об этом принципе, как подчеркнул Пашинян, необходимо знать следующую дополнительную информацию.

<Азербайджан продолжает заявлять, что Армения обязана предоставить коридор по собственной территории. В международной практике под словом коридор понимают просто межгосударственные дороги. Но в нашем регионе есть особенность. В трехстороннем заявлении от 09 ноября 2020 года, термин коридор используется только в отношении Лачинского коридора. Особенностью является то, что согласно этому документу, Лачинский коридор не только дорога, но территория с шириной 5 км, которая должна была быть вне контроля Азербайджана, под контролем РМК. Следовательно в этом контексте термин коридор имеет экстерриториальный смысл. Армения никогда и нигде не соглашалась на какое-либо ограничение своего суверенитета над любой территорией Армении, такого обещания не было>, - указал он.

Как считает премьер РА, Армения и Азербайджан должны открыть друг для друга свои дороги на основании суверенитета и без коридорной логики. На КПП должны действовать пограничные и прочие контролирующие службы. <Мы готовы пойти на такое решение. Мы готовы восстановить Мегринскую железную дорогу, которая соединит не только Армению с Азербайджаном, но и южные районы Армении с северо-западными, юго-западные районы Азербайджана с Нахиджеваном, далее Армению с Турцией, Азербайджан с Турцией, Грузию, Азербайджан, Армению, Иран, Восток с Западом, от Каспийского моря до Средиземного моря. В Армении этот проект называют <Армянским перекрестком>, но думаю, что настало время для ребрендинга данного проекта, назвав его <Мирным перекрестком>. По той же логике мы готовы к открытию автомобильных путей>, - заявил глава кабмина Армении.

Армения, добавил Пашинян, готова обеспечить по своей территории международные транзитные перевозки, трубопроводы, линии электропередач. Реализация <Мирного перекрестка> будет способствовать экономическому развитию Армении, находящейся в блокаде со стороны Турции и Азербайджана уже 30 лет. Вместе с тем, Армения готова идти на упрощение процедур. <Мы готовы обеспечивать безопасность грузов и пассажиров из Азербайджана при проезде через нашу территорию, надеясь на взаимность>, - сказал Пашинян. Ереван готов также отвести войска от границы 1991 года на взаимной основе и обсудить вопрос так называемых <анклавов> на основе взаимности.

Отказ президента Азербайджана Ильхама Алиева от участия во встрече в Гранаде не облегчил процесс, заметил он. С другой стороны, отметил премьер, есть договоренность о проведении переговоров с Алиевым при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля.

<Если вышеуказанные принципы будут официально подтверждены, то подписание договора о мире и урегулировании отношений до конца года станет крайне реалистичным>, - сказал Пашинян.

Ереван, по его словам, готов сотрудничать с Баку также в вопросе выяснения судьбы пропавших без вести также согласна на возвращение пленных, удерживаемых и арестованных лиц по принципу <всех на всех>. По последним данным, указал он, 1016 граждан Армении считаются пропавшими без вести.

Власти РА также готовы сотрудничать в вопросе разминирования. Он напомнил, что в 2021 г. Ереван получил от Нагорного Карабаха и передал Азербайджану все карты мин армянской стороны, без предусловий, в качестве <жеста доброй воли>. Но Азербайджан, воспринял это не как шаг на пути к миру, а повод усилить агрессивную риторику в отношении РА, заметил он.

<Однако, вопреки всему, мы должны непоколебимо двигаться в направлении мира. Для этого нужна политическая воля. И у меня, правительства, парламентского большинства она есть", - отметил Пашинян, подчеркнув, что международное сообщество, ЕС, страны региона должны содействовать в достижении этой цели.