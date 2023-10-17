Вторник, 17 Октября 2023 14:59

АрмИнфо.Ереван нацелен на углубление отношений с ЕС, однако никоим образом не желает противопоставлять эти отношения региональному сотрудничеству и региональному видению. Об этом заявил 17 октября в Страсбурге премьер РА Никол Пашинян на пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсола.

По словам Пашиняна, отношения Армении с ЕС основаны на общей системе ценностей. <Демократия для РА является стратегическим выбором, а не выбором, продиктованным обстоятельствами>, - сказал он.

Армения, как указал премьер, привержена полной реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (SEPA). <Уверен, что ЕС и Армения не исчерпали возможности вывести на новый уровень и расширить отношения. В отношениях Армении и ЕС появился компонент безопасности - гражданская миссия ЕС, которая осуществляет мониторинг вдоль госграницы РА>, - заметил он

Как считает Пашинян, сегодня очевидно, что в ЕС есть консенсус в связи с углублением отношений с Арменией. Он напомнил, что недавно Ереван ратифицировал Римский статут, а также протоколу № 13 к Конвенции, отменяющему смертную казнь при любых обстоятельствах.

Никол Пашинян есть вопросы, в разрешении которых Армения нуждается в срочной поддержке ЕС, в частности в предложении гуманитарных проблем, возникших в результате насильственно перемещенных лиц из Нагорного Карабаха.