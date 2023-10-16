Понедельник, 16 Октября 2023 16:46

АрмИнфо. Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян обвинил коллективный Запад в пособничестве Азербайджану в деле деарменизации Нагорного Карабаха.

Так, правозащитник, поделившись нашумевшим фото президента Азербайджана Ильхама Алиева с посещения оккупированного Степанакерта, где он демонстративно топчет флаг Республики Арцах, Степанян, в частности написал: "Права и безопасность, вы сказали? Тойво Клаар (спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе - ред.), Шарль Мишель (президент Евросовета), секретарь Блинкен (госсекретарь США), приветствуем вашего подельника!!!".

В свою очередь экс-пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, реагируя на осквернение арцахского флага со стороны азербайджанского диктатора, в частности, написала: " "Реинтеграция" по-алиевски:

Шаг 1: подвергнуть голодной смерти 120 тысяч армян Нагорного Карабаха;

Шаг 2: провести военное наступление и этническую чистку коренного армянского населения;

Шаг 3: осквернить национальные символы и историческое наследие арцахских армян на весь мир".

Меж тем, итальянская журналистка Симоне Зопеларо, реагируя на то, как Алиев топчет флаг Арцаха в резиденции президента НКР, написала в своем микроблоге в Твиттер: "Недостаточно выиграть войну, совершить тысячи смертей и этническую чистку. Для диктатора Алиева важно, чтобы его снимали и фотографировали, пока он топчет флаг меньшинства, которое он только что стер".

При этом американская журналистка Линдси Снелл в своем микроблоге в Твиттер касаясь визита Алиева в Степанакерт, констатировала, что это пожалуй один из тех немногих случаев, когда азербайджанская сторона признала факт изгнания всех армян из Арцаха.

"Азербайджанский журналист выкладывает видео прогулки по Степанакерту и подписывает его: "Пустой Ханкенди без армян...". Тем самым они приблизились к признанию того, что Азербайджан совершил там этническую чистку", - отметила Снелл.

В свою очередь пользователь Твиттер пользующийся ником российского мистика греческо-армянского происхождения Георгия Гурджиева, в частности, написал: Алиев удивился, увидев в кабинете бывшего президента Арцаха Араика Арутюняна карту Великой Армении. Умственно отсталый кочевник".

Добавим, что кадры визита президента Азербайджана в оккупированный Арцах, и особенно Степанакерт, вызывают у любого адекватного человека чувство омерзения. Глава 10 млн государства ведёт себя не как государственный деятель и лицо, руководящее целым, хоть и авторитарным, но государством, а как ребенок с серьезными детскими психологическими травмами. Лицо, которое на весь мир говорило о защите прав так называемых нацменьшинств, с превеликим удовольствием не только растаптывает флаг Арцаха, но и не стесняется выставлять эти свои низкие действия на весь мир. Когда ты видишь подобные действия со стороны представителя низкого сословия этого государства, еще как-то принимаешь это, ссылаясь на то, что не от большого ума или нехватки образования. Но, подобное поведение со стороны бывшего аспиранта и преподавателя МГИМО вызывает как минимум недоумение.