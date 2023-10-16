Понедельник, 16 Октября 2023 16:29

АрмИнфо.Посла Армении в Канаде Анаит Арутюнян не пропустили на благотворительный обед Правления Всеармянского фонда в Торонто, организованный в Армянском центре.

Как стало ясно из видеокадров, распространенных в социальных сетях, обед был организован Всеармянским фондом 15 октября в Армянском центре Торонто. Однако, собравшаяся у входа в центр армянская молодежь не пропусти посла в здание. Молодые люди встретил посла с плакатами с надписями "Нет геноциду", и на которых были изображены депортированные и изморенные голодом арцахцы. У демонстрантов также были в руках баннеры с картами Армении с Арцахом и без, вопрошая, какой район страны будет следующим после сдачи НКР.

Демонстранты заявили, что не считают целесообразным присутствие посла в Армянском центре. По их словам, они не имеют ничего против Анаит Арутюнян, однако, в текущих условиях, она представляет РА, а следовательно проводит курс той губительной политики, которую провозгласили действующие армянские власти. "Мы ничего не имеем против Арутюнян, но она представляет нынешнюю власть, сдавшую Арцах, ставшую причиной гибели более 5000 молодых людей, причастную к депортации120 000 арцахских армян и препятствующую въезду наших друзей из Диаспоры в Армению. Таким образом, вход в этот центр предательских властей и их должностных лиц недопустим", - отметили участники акции.

В свою очередь посол Армении, возмущенная подобными действиями молодых людей, выразила сожаление их шагами, при этом подчеркнув, что без сильной Армении невозможно удержать Диаспору от разложения. При этом она призвала собравшихся гостей принять участи в обеде и сделать щедрые пожертвования во имя Арцаха. "Моральное состояние арцахских армян сегодня настолько тяжелое, что мы не должны поддаваться на эмоции и подобного рода инцидентам, и собрать эти деньги для них. Я хочу верить, что и вот этот протест является проявлением не безразличия к тому, что происходит с нашими соотечественниками, ведь самое страшное в этой жизни безразличие. Сожалею, что эти действия проявляются в отношении армянина, его работы, усилий. Призываю вас к трезвости, чтобы вы, в конце концов, поняли, что такое государство и государственность. Этот шаг удар не только по нашим соотечественникам из Арцаха, но и солдатам, стоящим на границе РА", - сказала она.

Это вызвало бурную реакцию демонстрантов, которые не согласились со словами посла о причинении ущерба арцахцам своими действиями.