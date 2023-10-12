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 Четверг, 12 Октября 2023 13:41
Наира Бадалян

За пределы Армении выехали около 2500 арцахцев, надеемся они вернуться - Пашинян

За пределы Армении выехали около 2500 арцахцев, надеемся они вернуться - Пашинян

АрмИнфо. На данный момент за пределы Армении выехали около 2500 насильственно перемещенных арцахцев. Об этом заявил 12 октября на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян.

<Надеюсь, что они на время выехали к родным за рубеж, чтобы преодолеть шоковое состояние, провести там какое-то время и в дальнейшем вернутся>, - заявил Пашинян.

По его словам, если по какой-либо причине соотечественники не смогут вернуться в свои дома (в Арцах), политика властей будет направлена на то, чтобы сделать все возможное, чтобы они  жили и работали в Республике Армения.

Он указал, что власти РА не хотели, чтобы арцахцы покинули свои дома, но, если уж так сложилось, то Армения готова их встретить с теплотой и заботой.

Согласно данным правительства РА, из Нагорного Карабаха в Армению на данный момент въехали 100 632 насильственно перемещенных граждан.

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