Среда, 11 Октября 2023 16:06

АрмИнфо.Проезд большегрузного транспорта через МАПП "Верхний Ларс" (грузино-российская граница) и Крестовый перевал возобновлен, сообщил корреспонденту АрмИнфо таможенный атташе посольства РА в России Ваан Акопян.

<Около полудня движение на КПП <Верхний Ларс> восстановилось для большегрузов>, - заявил Акопян.

Ранее сообщалось, что из-за осадков в виде снега на Крестовом перевале с 23:00 по мск движение для фур было закрыто. Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению. А ТПП <Казбеги> - <Верхний Ларс> - является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Она периодически закрывается из-за непогоды.-.