Вторник, 10 Октября 2023 12:40

АрмИнфо. Фракция партии <Республика> в Совете старейшин Еревана проголосовала в пользу формирования власти в столице. Об этом 10 октября журналистам заявил член фракции, бывший министр юстиции РА Артак Зейналян.

По его словам, главной целью партии являлась задача разрешения сложившейся ситуации в Совете старейшин. <Мы проголосовали в пользу независимости и суверенитета Армении>, - заявил Зейналян. Он уклонился от ответа на вопрос о том, будет ли ему предложена должность вице-мэра армянской столицы. <Обо всем этом в ходе брифинга>, - отметил член фракции <Республика>.

Отметим, что сегодня фракции <Республика> и <Гражданский договор> подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому стороны обязуются превратить столицу Армении в город с европейской моделью, сделать его удобным и уютным.

"Мы вместе будем управлять городом и разделять ответственность", - сказал новоизбранный мэр Еревана Тигран Авинян после подписания документа. Он также уклонился от ответа на вопрос о том, будет ли назначен Зейналян вице-мэром Еревана, призвав дождаться следующего заседания Совета старейшин, на котором, как ожидается, будет принято соответствующее решение.