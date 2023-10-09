Понедельник, 9 Октября 2023 18:13

АрмИнфо. Армения на запланированном на 12 октября в Бишкеке заседании Совета министров иностранных дел СНГ будет представлена на уровне замглавы МИД. Об этом сообщила официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян.

"МИД Республики Армения еще 4 октября с.г. письменно проинформировал исполком СНГ о том, что в запланированном на 12 октября в Бишкеке заседании Совета министров иностранных дел СНГ примет участие заместитель министра иностранных дел РА", - сообщила она армянским СМИ.

Отметим, что ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил, что Москва рассматривает возможность встречи глав МИД РФ, Армении и Азербайджана 12 октября в Бишкеке на полях саммита СНГ. "Диалог России, Азербайджана и Армении по всему комплексу вопросов урегулирования армяно- азербайджанского конфликта никогда и не прерывался. Мы надеемся, что такие контакты будут продолжены. Рассматриваем возможность проведения таких дискуссий на уровне министров иностранных дел 12 октября этого года в Бишкеке на полях мероприятий саммита СНГ", - отметил он.

По его словам, азербайджанская сторона уже дала принципиальное согласие. "И мы рассчитываем, что и армянская сторона также подойдет ответственно к этому вопросу и согласится на участие в таких переговорах", - добавил Галузин.