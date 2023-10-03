Вторник, 3 Октября 2023 23:02

АрмИнфо. Франция дала свое согласие на подписание соглашения с Арменией о поставке военной техники, чтобы государство сумело обеспечить свою защиту. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

«Более детально не могу говорить об этом вопросе», - сказала министр.

Она также подчеркнула, что ее визит в Армению является очередным способом показать, что Франция будет крайне внимательной к любым угрозам в отношении территориальной целостности Армении.

Министр сообщила, что письменно обратилась к представителю ЕС по международным отношениям и вопросам безопасности Жозепу Боррелю с предложением расширить наблюдательскую миссию ЕС в Армении, усилить ее мандат, чтобы последние были более полезными для страны. Она отметила, что предложила также включить Армению в Европейский мирный механизм, на примере Молдовы.

«Наша цель – чтобы и ЕС и другие его члены демонстрировали такие же четкие сигналы в вопросе территориальной целостности Армении, как и Франция. Любое действие, которое будет угрожать территориальной целостности Армении должно удостоиться четкой оценки. Надеюсь, что мы сможем в этом вопросе рассчитывать и на других наших партнеров, особенно США», - сказала Колонна