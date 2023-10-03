Вторник, 3 Октября 2023 16:55

АрмИнфо. Решение Армении об утверждении Римского статута Международного уголовного суда (МУС) является некорректным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, РФ не согласна с заявлениями премьера Армении Никола Пашиняна в том, что у ОДКБ было недостаточно инструментов для обеспечения безопасности страны. "Мы сомневаемся и сомневались с самого начала в том, что с точки зрения двусторонних отношений присоединение Армении к Римскому статуту является корректным. Мы по­прежнему считаем, что это некорректное решение", - заявил Песков в ходе конференц- колла, добавив, что к действующему руководству страны появились дополнительные вопросы.

По его словам, Пашинян не прав в заявлениях о том, что вступление Армении в МУС было принято из-за недостаточности инструментов ОДКБ для обеспечения безопасности страны.

Песков отметил, что президенту РФ Владимиру Путину никогда не хотелось отказываться от посещения Армении. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что МУС является непризнанной структурой для России. По словам Пескова, в РФ считают незаконным и ничтожным решение МУС об аресте президента РФ, передает URA.ru.

Национальное Собрание РА на заседании 3 октября ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда. После ратификации документа парламентом он должен быть подписан президентом страны и вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур.

По словам представителя Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосяна, МУС в основном рассматривает преступления за совершение геноцида, преступления против человечности, военные преступления и преступления за агрессию. Суд может осуществлять свои функции и полномочия, как это предусмотрено в настоящем статуте, на территории любого государства-участника и, по специальному соглашению, на территории любого другого государства.

Киракосян заметил, что ратификация данного документа позволит инициировать в МУС разбирательства против Азербайджана за военные преступления, совершенные в Арцахе, где фактически произошла насильственная депортация населения, а также за агрессию против Армении. Без наличия данного документа у Армении практически не было механизмов по привлечению Баку к ответственности.

Отметим, что 17 марта текущего года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Впрочем, армянская сторона отмечает, что ратификация документа не направлена против России. Позже источник в МИД РФ сообщал, что российская сторона предупредила армянских коллег о крайне негативных для отношений с Россией последствиях возможного присоединения к Римскому статуту. В МИД также добавили, что Москва считает неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне ордеров в отношении руководства РФ.