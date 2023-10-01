Воскресенье, 1 Октября 2023 00:39

АрмИнфо. Председатель комитета Сената США по вооруженным силам Джек Рид обратился к администрации США с призывом ввести санкции против Азербайджана.

"Крайне важно, чтобы мы делали больше для поддержки армянского народа Нагорного Карабаха. Я призываю коллег и администрацию привлечь Азербайджан к ответственности за продолжающиеся нарушения прав человека путем введения целевых санкций", - написал сенатор в X (бывший Twitter).

Он также указал на важность прекращения помощи США правительству Алиева в сфере безопасности.