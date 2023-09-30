Суббота, 30 Сентября 2023 11:45

АрмИнфо. Медицинская помощь, направленная в Армению по решению министра иностранных дел Франции Катрин Колонна, передана Министерству здравоохранения РА. Об этом говорится в сообщении посольства Франции в РА.

"Франция твердо намерена быть на стороне Армении и армянского народа и поддерживает беженцев, которые вынуждены покинуть свою землю и свои дома", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что первый заместитель министра здравоохранения РА Лена Нанушян и посол Франции в Республике Армения Оливье Декотиньи приняли 5- тонный груз в международном аэропорту <Звартноц>. В пожертвование вошли медицинское оборудование и лекарства для лечения вынужденно перемещенных из Нагорного Карабаха и получивших серьезные ранения. Лена Нанушян поблагодарила французских коллег, которые помогают Армении пережить эти трудные дни и обеспечивают пациентов необходимыми медикаментами.

Напомним, что 26 сентября Катрин Колонна сообщила, что в Ереван будет отправлено оборудование для оказания помощи раненым.

Ранее, отмечая важность преодоления гуманитарного кризиса, посол Декотиньи проинформировал министра труда и социальных вопросов РА Нарека Мкртчяна, что правительство Франции в сотрудничестве с партнерскими организациями приняло решение выделить 7 миллионов евро на удовлетворение социальных потребностей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Посол также сообщал, что французская сторона направит в РА самолет с медикаментами и оборудованием для оказания первичной медицинской помощи людям, пострадавшим от взрыва на заправке в Нагорном Карабахе