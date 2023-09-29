Пятница, 29 Сентября 2023 17:26

АрмИнфо.В городе Евлах завершилась очередная встреча представителей Степанакерта и Баку, сообщают 29 сентября азербайджанские СМИ.

Как передает АПА, «на встрече были обсуждены вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армянских жителей в азербайджанское общество».

Отмечается, что центральные власти Азербайджана на встрече представляли Рамин Мамедов, «назначенный ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, заместитель спецпредставителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (кроме Шушинского района) Башир Гаджиев и сотрудник спецпредставительства Илькин Султанов». Степанакерт на встрече представляли глава парламентской комиссии по внешним связям Республики Арцах Давид Мелкумян и еще Сергей Мартиросян..

Напомним, 19 сентября в районе 13:00 ВС Азербайджана, заявив о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" начали обстрел пригородов Степанакерта и других городов Нагорного Карабаха с применением артиллерии и БПЛА. Под обстрел попали гражданские инфраструктуры, есть погибшие среди мирного населения. 20 сентября Степанакерт заявил, что принял предложения командования РМК по прекращению огня. Отмечалось, что <достигнуто соглашение о выводе <оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения> из зоны развертывания РМК и расформировании, полного разоружения вооруженных формирований <Армии обороны Нагорного Карабаха> и вывода тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации. 21 сентября представители Нагорного Карабаха прибыли в азербайджанский Евлах для обсуждения вопросов, <о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а так же обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана>, вторая встреча прошла в общине Иванян Аскеранского района Арцаха.