Пятница, 22 Сентября 2023 18:12

АрмИнфо. Еще два года назад председатель Международной ассоциации исследователей геноцида Мелани О'Брайен предупредила, что события в Нагорном Карабахе можно приравнивать к геноциду. Два года спустя ее опасения неоднократно подтвердились вплоть до того, что она и ее коллеги обратились в ООН с просьбой остановить происходящее. Пишет Blankspot.

В эксклюзивном интервью интернет-ресурсу Мелани О'Брайен объясняет, почему действия Азербайджана представляют собой геноцид.

"Очевидно, что Азербайджан нападает на армян Нагорного Карабаха, потому что они армяне. Таким образом, группа рассматривается как этническая и/или национальная, обе являются защищенными группами в соответствии с Конвенцией о геноциде. Процесс геноцида увенчался успехом благодаря блокаде Кашатагского (Лачинского коридора)", - говорит Мелани О'Брайен.

По ее словам, блокада этого коридора и отказ в доступе к здравоохранению демонстрируют намерение не просто этнически очистить Нагорный Карабах от армян, но и физически уничтожить их.

"Отказ в еде и медицинской помощи приводит только к смерти, и эти действия являются важной частью геноцида, который мы видели в других геноцидах, включая Холокост, Геноцид армян, Геноцид Камбоджи и Геноцид рохинджа", - констатировала геноцидовед.

Она отметила, Азербайджан заявил, что откроет коридор, чтобы выпустить жителей Нагорного Карабаха. "Однако вернуться они не смогут. Таким образом, выбор этих 120 000 человек в Нагорном Карабахе таков: остаться и страдать от геноцида из-за голода и отсутствия медицинской помощи. И это несмотря на то, что Международный суд дал понять Азербайджану, что блокада Кашатагского коридора создает прямую угрозу для армян", - обратила внимание эксперт, которая выразила убеждение, что в Азербайджане это полностью осознают.

Она отметила, что Азербайджан знает о постановлении Гааги, но продолжает блокаду. "Кроме того, в последние дни Азербайджан бомбил гражданские районы, что также считается военным преступлением. Тысячи людей бежали из деревень, захваченных и оккупированных Азербайджаном, не имея другого выхода. Азербайджан сейчас убивает бомбардировками, голодом и отказом в медицинской помощи. Азербайджан заявил, что доставит продовольствие и топливо в Нагорный Карабах, но еще неизвестно, будет ли это сделано после 9 месяцев отрицания таких гуманитарных потребностей.

Факторы риска геноцида присутствовали в Нагорном Карабахе на протяжении многих лет, включая разжигание ненависти и разрушение объектов армянского культурного наследия, таких как церкви. Разжигание ненависти и демонизация происходят, среди прочего, со стороны лидеров страны, в средствах массовой информации и на уровне школьного образования. Однако с декабря 2022 года, когда Азербайджан заблокировал Кашатагский коридор, а затем и другие дороги из Нагорного Карабаха, именно тогда мы увидели рост риска геноцида, и если блокада продолжится, она перерастет в геноцид из-за неспособности покинуть регион", - добавила геноцитовед.