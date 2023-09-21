Arminfo.info



 Четверг, 21 Сентября 2023 11:20

Политолог: передача Арцаха бакинскому режиму создает серьезные риски для внутренней стабильности в самой России

Политолог: передача Арцаха бакинскому режиму создает серьезные риски для внутренней стабильности в самой России

АрмИнфо. Москва должна понять, что передача Арцаха бакинскому режиму создает серьезные риски для российской геостратегии, а также для внутренней стабильности в самой России. Об этом говорится в статье доктора политических наук, директора Института энергетической безопасности Ваге Давтяна.

Он отметил, что сейчас перед Арменией стоят очень четкие требования - выйти из ОДКБ и ЕАЭС, а также вывести российскую военную базу. <Много раз говорилось, что возникающий стратегический вакуум будет очень быстро заполнен турецким влиянием. Похоже, что в таком виде проблема будет существовать только для Армении, но только на первый взгляд. Такая расстановка сил создаст для Анкары серьезную возможность разыграть антироссийскую карту на Северном Кавказе. Оно может иметь два проявления.  Во-первых, Анкара попытается придать новый импульс террористически-сепаратистскому проекту <Республика Ичкерия>, попытка реализации которого была предпринята еще в 1990-е годы.

Последователи и бенефициары проекта все еще участвуют в игре, продолжая практиковать партизанскую войну в небольших лагерях в лесах Северного Кавказа.

Во-вторых, Анкара поддержит бакинский режим в удовлетворении территориальных претензий Азербайджана к Дагестану. Если Северный Кавказ взорвется, не следует исключать, что в обмен на поддержку террористических группировок Анкара может поднять и вопрос о возвращении <исторических азербайджанских земель>, - отметил политолог.

Он добавил, что сегодня есть все предпосылки для отрицательного развития событий на Северном Кавказе. Построив систему безопасности региона исключительно на одном человеке - Рамзане Кадырове, Москва оказалась сегодня в достаточно сложном положении, учитывая проблемы со здоровьем чеченского лидера. <Смерть или уход Кадырова могут разрушить всю систему безопасности Северного Кавказа в отсутствие альтернативного лидера и борьбы кланов. Факт, что Москва до сих пор не сумела проконтролировать этот проблемный регион, работая над этим с 1817 года (начала Кавказской войны).

Управляя же Арменией и Азербайджаном, Анкара станет ключевым игроком на Северном Кавказе.  Такова будет цена передачи Баку геополитического тригера - Арцаха>, - заключил эксперт. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Более 60 депутатов Европарламента требуют ввести санкции против президента АзербайджанаБолее 60 депутатов Европарламента требуют ввести санкции против президента Азербайджана
Азербайджанцы убили мирного жителя в оккупированном арцахском селе Атерк - БегларянАзербайджанцы убили мирного жителя в оккупированном арцахском селе Атерк - Бегларян
Алиев позвонил Путину и извинился за убийство миротворцевАлиев позвонил Путину и извинился за убийство миротворцев
Глава МИД РА: Азербайджан продолжает политику этнической чистки в Нагорном КарабахеГлава МИД РА: Азербайджан продолжает политику этнической чистки в Нагорном Карабахе
Встреча в Евлахе завершиласьВстреча в Евлахе завершилась
МИД РА: одних заявлений недостаточно, необходимы четкие действия международных партнеров по сдерживанию АзербайджанаМИД РА: одних заявлений недостаточно, необходимы четкие действия международных партнеров по сдерживанию Азербайджана
Миссия наблюдателей ЕС усилила патрулирование на границе Армении с Азербайджаном - у СоткаМиссия наблюдателей ЕС усилила патрулирование на границе Армении с Азербайджаном - у Сотка
Азербайджан нарушил договоренность о перемирии с Нагорным КарабахомАзербайджан нарушил договоренность о перемирии с Нагорным Карабахом
Сейран Оганян: сегодня будет объявлено о шагах Национального комитета по смене власти в АрменииСейран Оганян: сегодня будет объявлено о шагах Национального комитета по смене власти в Армении
Мирзоян призвал обеспечить безопасность армян АрцахаМирзоян призвал обеспечить безопасность армян Арцаха
Несколько человек задержаны по подозрению в совершении массовых беспорядков у здания правительства 20 сентября вечером - СК РАНесколько человек задержаны по подозрению в совершении массовых беспорядков у здания правительства 20 сентября вечером - СК РА
Источник: В Евросоюзе обсуждались <варианты ответа> на неприемлемые <средства>, которые Азербайджан использовал в отношении Нагорного КарабахаИсточник: В Евросоюзе обсуждались <варианты ответа> на неприемлемые <средства>, которые Азербайджан использовал в отношении Нагорного Карабаха
Глава Минобороны Ирана выступил за территориальную целостность стран регионаГлава Минобороны Ирана выступил за территориальную целостность стран региона
Эдмон Марукян: Резолюция СБ ООН может предотвратить этническую чистку в АрцахеЭдмон Марукян: Резолюция СБ ООН может предотвратить этническую чистку в Арцахе
Конгрессмены призывают США содействовать обеспечению мандата ООН и миротворческой миссии для защиты армян АрцахаКонгрессмены призывают США содействовать обеспечению мандата ООН и миротворческой миссии для защиты армян Арцаха
В Евлахе стартовали переговоры делегаций Нагорного Карабаха и АзербайджанаВ Евлахе стартовали переговоры делегаций Нагорного Карабаха и Азербайджана
Политолог: передача Арцаха бакинскому режиму создает серьезные риски для внутренней стабильности в самой РоссииПолитолог: передача Арцаха бакинскому режиму создает серьезные риски для внутренней стабильности в самой России
Полиция Степанакерта перешла на усиленную службуПолиция Степанакерта перешла на усиленную службу
Пашинян заявил, что не отдаст власть - СМИПашинян заявил, что не отдаст власть - СМИ
Роберт Кочарян сделал лаконичную записьРоберт Кочарян сделал лаконичную запись
Раиси назвал неприемлемой напряженность между двумя иранскими соседямиРаиси назвал неприемлемой напряженность между двумя иранскими соседями
Концерт рэпера Snoop Dogg в Ереване отложилиКонцерт рэпера Snoop Dogg в Ереване отложили
Карабахская делегация прибыла в Евлах, где пройдут переговоры с азербайджанской стороной Карабахская делегация прибыла в Евлах, где пройдут переговоры с азербайджанской стороной 
Кирби: США также внимательно следят за развитием гуманитарной ситуации в регионе Кирби: США также внимательно следят за развитием гуманитарной ситуации в регионе
Париж требует от Азербайджана обеспечить права и безопасность населения Арцаха, и воздержать от территориальных притязаний к Армении Париж требует от Азербайджана обеспечить права и безопасность населения Арцаха, и воздержать от территориальных притязаний к Армении
ООН, Германия, Великобритания и Иран высказались по поводу перемирия в Арцахе, а Италия предложила Рим в качестве площадки для переговоров ООН, Германия, Великобритания и Иран высказались по поводу перемирия в Арцахе, а Италия предложила Рим в качестве площадки для переговоров
Индийские ВВС расширят свое присутствие в АрменииИндийские ВВС расширят свое присутствие в Армении
Татоян: В Арцахе тысячи пропавших без вестиТатоян: В Арцахе тысячи пропавших без вести
Иран возобновил авиасообщение с Ереваном и Баку Иран возобновил авиасообщение с Ереваном и Баку
Президент Франции призвал Алиева дать гарантии безопасности для жителей КарабахаПрезидент Франции призвал Алиева дать гарантии безопасности для жителей Карабаха
ВС Азербайджана обстреляли позиции ВС Армении в районе СоткаВС Азербайджана обстреляли позиции ВС Армении в районе Сотка
30 политсил Армении согласны на создание единого органа по координации протестным движением - АРФД30 политсил Армении согласны на создание единого органа по координации протестным движением - АРФД
В Кремле считают, что пока нет оснований говорить об этнических чистках в КарабахеВ Кремле считают, что пока нет оснований говорить об этнических чистках в Карабахе
То, что произошло вчера, является самым большим позором для России - ЧалабянТо, что произошло вчера, является самым большим позором для России - Чалабян
Парламентская оппозиция начнет процесс импичмента в отношении премьер-министра РА - СагателянПарламентская оппозиция начнет процесс импичмента в отношении премьер-министра РА - Сагателян
МИД РФ: погибшие в Нагорном Карабахе российские миротворцы приняли на себя удар ради мира в регионеМИД РФ: погибшие в Нагорном Карабахе российские миротворцы приняли на себя удар ради мира в регионе
Объяснения России о признании Ереваном территориальной целостности Азербайджана, являются всего лишь поводом для оправданий - Вазген МанукянОбъяснения России о признании Ереваном территориальной целостности Азербайджана, являются всего лишь поводом для оправданий - Вазген Манукян
Пашинян и Путин обсудили  ситуацию в Нагорном КарабахеПашинян и Путин обсудили  ситуацию в Нагорном Карабахе
Wizz Air была вынуждена отменить или перенести на другое время рейсы в Ереван и Баку в связи с обострением ситуации в Нагорном КарабахеWizz Air была вынуждена отменить или перенести на другое время рейсы в Ереван и Баку в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе
В НАТО с цинизмом заявили, что внимательно следят за ситуацией в <Азербайджане>В НАТО с цинизмом заявили, что внимательно следят за ситуацией в <Азербайджане>
Евродепутат: настало время ввести санкции против азербайджанских руководителейЕвродепутат: настало время ввести санкции против азербайджанских руководителей
В Ереване группа студентов перекрыла центральные улицы, ведущие к зданию правительства РАВ Ереване группа студентов перекрыла центральные улицы, ведущие к зданию правительства РА
Азербайджан идет на откровенный подлог и хитрость с целью одурачивания мирового сообщества - аналитикАзербайджан идет на откровенный подлог и хитрость с целью одурачивания мирового сообщества - аналитик
Генсек Франкофонии осудил операцию Азербайджана в Нагорном КарабахеГенсек Франкофонии осудил операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе
Дуня Миятович вновь выразила готовность поехать в Арцах для содействия в обеспечении прав арцахцевДуня Миятович вновь выразила готовность поехать в Арцах для содействия в обеспечении прав арцахцев
Лариса Алавердян: На протяжении 5 лет власти неуклонно перед нашими глазами обслуживали азербайджано-турецкую геноцидальную политикуЛариса Алавердян: На протяжении 5 лет власти неуклонно перед нашими глазами обслуживали азербайджано-турецкую геноцидальную политику
Задержаны пятеро участников вчерашних акций протеста у здания правительства, двое из них - из Арцаха: СК РАЗадержаны пятеро участников вчерашних акций протеста у здания правительства, двое из них - из Арцаха: СК РА
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Иран прекратил полеты в Армению и Азербайджан на фоне эскалации в зоне карабахского конфликтаИран прекратил полеты в Армению и Азербайджан на фоне эскалации в зоне карабахского конфликта
Иран обеспокоен сложившейся в Нагорном Карабахе ситуацией - замминистра юстиции ИРИИран обеспокоен сложившейся в Нагорном Карабахе ситуацией - замминистра юстиции ИРИ
В арцахской трагедии большую роль сыграла управляемая масса, которую премьер умело использовал - политологВ арцахской трагедии большую роль сыграла управляемая масса, которую премьер умело использовал - политолог
Депутат Бундестага призвал власти Германии ввести санкции против АзербайджанаДепутат Бундестага призвал власти Германии ввести санкции против Азербайджана
Через несколько дней Арцаха больше не будет - политологЧерез несколько дней Арцаха больше не будет - политолог
Петер Стано: ЕС внимательно следит за ситуацией в Нагорном КарабахеПетер Стано: ЕС внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе
Слуцкий: Вопрос об исключении Армении из ЕАЭС на фоне риторики Пашиняна пока не стоитСлуцкий: Вопрос об исключении Армении из ЕАЭС на фоне риторики Пашиняна пока не стоит
Путин о ситуации в Арцахе: Российские миротворцы делают все для защиты гражданского населенияПутин о ситуации в Арцахе: Российские миротворцы делают все для защиты гражданского населения
Президент Tуркменистана принял участие в первой встрече многостороннего сотрудничества «C5+1»Президент Tуркменистана принял участие в первой встрече многостороннего сотрудничества «C5+1»
Реализация договоренностей по Нагорному Карабаху будет осуществлена в координации с российскими миротворцами - МО РФРеализация договоренностей по Нагорному Карабаху будет осуществлена в координации с российскими миротворцами - МО РФ
Самый важный вопрос, чтобы право армян на проживание в собственных домах полноценно обеспечивалoсь миротворцами РФ - ПашинянСамый важный вопрос, чтобы право армян на проживание в собственных домах полноценно обеспечивалoсь миротворцами РФ - Пашинян
В Кремле прокомментировали последние процессы вокруг АрцахаВ Кремле прокомментировали последние процессы вокруг Арцаха
Читать больше



Эксперты
У Союза армян Украины две Родины - Давид МкртчянУ Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕСЕвродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeмЭксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
Шушаник Асатрян: Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпалаЭксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
Читать больше
Комментируемые
Армяне Лос-Анджелеса требуют отставки Никола ПашинянаАрмяне Лос-Анджелеса требуют отставки Никола Пашиняна
Константин Затулин: Азербайджан стреляет по армянам, а попадает в МосквуКонстантин Затулин: Азербайджан стреляет по армянам, а попадает в Москву
Слушания по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся 14 сентябряСлушания по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся 14 сентября
Завтра в Арцахе выберут нового президента: И.о. главы государства призвал арцахцев к трезвостиЗавтра в Арцахе выберут нового президента: И.о. главы государства призвал арцахцев к трезвости
СК: в Сюникской области задержаны семеро граждан, в том числе блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот ГеворкянСК: в Сюникской области задержаны семеро граждан, в том числе блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян
Бывший прокурор МУС: администрация Байдена может стать ответственной за геноцид в АрцахеБывший прокурор МУС: администрация Байдена может стать ответственной за геноцид в Арцахе
Ирина Хакамада проведет в Армении мастер-класс на тему Ирина Хакамада проведет в Армении мастер-класс на тему "Эмоциональный капитал. Как превратить эмоции в доход"
Может, пришло время для общенациональной мобилизации? -  Давид АнанянМожет, пришло время для общенациональной мобилизации? -  Давид Ананян
Д. Песков: из  Армении Россия уходить не можетД. Песков: из  Армении Россия уходить не может
Риск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном значительно увеличился - экспертРиск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном значительно увеличился - эксперт
ЦИК Армении принял пять коробок с подписями гражданЦИК Армении принял пять коробок с подписями граждан
Генерал: Арцах сможет бороться и оставаться армянским только в одном случаеГенерал: Арцах сможет бороться и оставаться армянским только в одном случае
Жители Еревана в основе своей индифферентны к выборам столичного Совета старейшинЖители Еревана в основе своей индифферентны к выборам столичного Совета старейшин
Правозащитник считает неслучайным запрет на въезд в Армению таким проармянским деятелям как Виктор Кривопусков и Константин ЗатулинПравозащитник считает неслучайным запрет на въезд в Армению таким проармянским деятелям как Виктор Кривопусков и Константин Затулин
Кандидат в мэры: правительство и парламентская оппозиция играют в политический пинг-понгКандидат в мэры: правительство и парламентская оппозиция играют в политический пинг-понг