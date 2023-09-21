Четверг, 21 Сентября 2023 11:20

АрмИнфо. Москва должна понять, что передача Арцаха бакинскому режиму создает серьезные риски для российской геостратегии, а также для внутренней стабильности в самой России. Об этом говорится в статье доктора политических наук, директора Института энергетической безопасности Ваге Давтяна.

Он отметил, что сейчас перед Арменией стоят очень четкие требования - выйти из ОДКБ и ЕАЭС, а также вывести российскую военную базу. <Много раз говорилось, что возникающий стратегический вакуум будет очень быстро заполнен турецким влиянием. Похоже, что в таком виде проблема будет существовать только для Армении, но только на первый взгляд. Такая расстановка сил создаст для Анкары серьезную возможность разыграть антироссийскую карту на Северном Кавказе. Оно может иметь два проявления. Во-первых, Анкара попытается придать новый импульс террористически-сепаратистскому проекту <Республика Ичкерия>, попытка реализации которого была предпринята еще в 1990-е годы.

Последователи и бенефициары проекта все еще участвуют в игре, продолжая практиковать партизанскую войну в небольших лагерях в лесах Северного Кавказа.

Во-вторых, Анкара поддержит бакинский режим в удовлетворении территориальных претензий Азербайджана к Дагестану. Если Северный Кавказ взорвется, не следует исключать, что в обмен на поддержку террористических группировок Анкара может поднять и вопрос о возвращении <исторических азербайджанских земель>, - отметил политолог.

Он добавил, что сегодня есть все предпосылки для отрицательного развития событий на Северном Кавказе. Построив систему безопасности региона исключительно на одном человеке - Рамзане Кадырове, Москва оказалась сегодня в достаточно сложном положении, учитывая проблемы со здоровьем чеченского лидера. <Смерть или уход Кадырова могут разрушить всю систему безопасности Северного Кавказа в отсутствие альтернативного лидера и борьбы кланов. Факт, что Москва до сих пор не сумела проконтролировать этот проблемный регион, работая над этим с 1817 года (начала Кавказской войны).

Управляя же Арменией и Азербайджаном, Анкара станет ключевым игроком на Северном Кавказе. Такова будет цена передачи Баку геополитического тригера - Арцаха>, - заключил эксперт.