Среда, 20 Сентября 2023 14:03

АрмИнфо. Азербайджану удалось взять под контроль некоторые стратегические высоты и дороги Арцаха, а также несколько населенных пунктов. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал бывший Омбудсмен Арцаха, экс- госминистр Артак Бегларян.

Он также сообщил, что Азербайджан перекрыл дорожное сообщение между некоторыми районами Арцаха, создав дополнительные локальные блокады во всех регионах.

<Люди сталкиваются с растущим риском массовых убийств>, - написал Бегларян.