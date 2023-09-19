Вторник, 19 Сентября 2023 21:21

АрмИнфо. Официальная Никосия выступила с заявлением на фоне азербайджанской агрессии против Арцаха.

В МИД Кипра в частности, заявили: "Кипр категорически осуждает продолжающуюся крупномасштабную военную агрессию Азербайджана против населенного армянами Нагорного Карабаха.

Мы сожалеем о человеческих жертвах, вызванных этой совершенно неоправданной эскалацией.

Азербайджан должен немедленно пойти на деэскалацию. Прекращение огня имеет решающее значение".

Отметим, что сегодня Азербайджан под предлогом антитеррористической операции начал широкомасштабную агрессию против Арцаха. Окончательная цель данной вражеской операции, упразднение Армии обороны Арцаха и деарменизация НКР. Об этом в открытую уже заявила азербайджанская сторона. Вражеская сторона уже предложила арцахцам коридор для выезда из Арцаха.

Согласно СМИ, вражеская сторона наносит удары, в том числе и по детским учреждениям. По последним данным, в результате вражеских действий 25 человек погибли, чуть менее двухсот получили ранения.

На фоне происходящего, премьер Армении созвал заседание Совбеза РА. МИД Армении выступил с заявлением, в котором обвинил Баку в проведении этнических чисток в Арцахе.

В Минобороны РА же выступили с беззубым заявлением о том, что в Арцахе нет ВС Армении, и добавили, что ситуация на границах республики относительно спокойная.