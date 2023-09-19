Вторник, 19 Сентября 2023 19:29

АрмИнфо. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе не имеют права применять оружие до тех пор, пока нет угрозы для них самих, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Об этом передает <Интерфакс>.

"До тех пор, пока миротворцам самим ничего не угрожает, они не имеют право применять оружие", - сказал Картаполов, отвечая на вопрос <Интерфакса> о том, есть ли у российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе мандат на вступление в боевые действия.

Отмечается, что Ереван призвал страны СБ ООН и миротворцев России предпринять меры по прекращению Азербайджаном боевых действий в Нагорном Карабахе.