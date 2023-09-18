Понедельник, 18 Сентября 2023 16:32

АрмИнфо.Арам Никоян назначен главой Службы пробации Армении.

Соответствующее решение, как сообщает официальный сайт правительства, подписал премьер Никол Пашинян 18 сентября.

Прежний глава Службы -Геворг Симонян, назначенный на эту должность в ноябре 2019 года, был уволен 13 сентября.

Отметим, что Никоян ранее занимал должность генерального секретаря Следственного комитета, а с сентября 2022 года - был назначен на аналогичную должность в Уголовно- исполнительной службы Минюста РА.