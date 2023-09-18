Понедельник, 18 Сентября 2023 13:33

АрмИнфо.Федерация футбола Турции приняла решение расстаться с главным тренером сборной страны Штефаном Кунцем, руководство федерации сообщило немецкому тренеру о своем решении, сообщила газета Hurriyet.

Кунц возглавлял турецкую сборную с сентября 2021 года. После матчей сборной Турции со сборной Армении в отборочном цикле чемпионата Европы (1:1) и товарищеском матче со сборной Японии (2:4) в социальных сетях и футбольном экспертном сообществе активизировались призывы к отставке Кунца. "Федерация футбола Турции приняла решение расстаться с техническим директором национальной сборной Штефаном Кунцем. Руководство Федерации позвонило немецкому тренеру и сообщило ему о принятом решении", - пишет издание.

Сборная Турции после пяти матчей занимает второе место (10 очков) в группе D отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Столько же очков, но после 4 встреч у сборной Хорватии. На счету сборной Армении, как и у сборной Уэльса, 7 очков после пяти матчей. Замыкает турнирную таблицу сборная Латвии, у которой 0 очков после пяти матчей.