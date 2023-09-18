Понедельник, 18 Сентября 2023 11:14

АрмИнфо. Российский политолог Сергей Маркедонов проанализировал последние процессы в Закавказье, и коснулся целей Турции в этом регионе.

Эксперт констатировал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил лидерам России, Азербайджана и Армении провести четырехстороннюю встречу для обсуждения перспектив урегулирования застарелого этнополитического конфликта.

<Передали такое предложение. То есть это я сам, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Я сказал, давайте встретимся, обсудим вместе шаги, которые надо сделать>, - процитировал слова Эрдогана российский эксперт.

<Можно ли рассматривать эту эрдогановскую инициативу как нечто новое в политике Анкары? Или она вполне логична в контексте всех предшествующих действий Турции в Кавказском регионе? Есть ли определенные риски от такой активизации для Москвы или <все идет по плану>? Попробую предложить несколько полемических тезисов>, - добавил Маркедонов.

Эксперт считает, что после <второй карабахской войны> Анкара испытывала двоякое чувство. По его словам, на одной чаше весов была военная победа ее стратегического союзника, при этом выигрыш напоминал если не нокаут, то тяжелый нокдаун. <При этом сами турецкие политики, дипломаты и военачальники внесли немалый вклад в <продюсирование> азербайджанской success story. Региональный статус-кво был взломан при их решающей роли без явной поддержки со стороны и России и Запада. Но на другой чаше весов было то, что конвертировать свой успех (то, что Василий Ключевский называл <выигрышем мира> после выигрыша войны) они не смогли. Мимо их кассы прошли и миротворчество, и заявления о прекращении огня и восстановлении региона. Более того, эксклюзивность Москвы во многом признал и Запад, и Иран. Анкара пыталась то оживить полумертвый формат три плюс три, то намекать на то, что без нее в регионе не управиться, но по большей части все это оставалось для читателей и телезрителей>, - полагает эксперт.

Вместе с тем, он считает, что сегодня ситуация иная. Он обратил внимание, что Армения слаба и деморализована, Запад и Россия по Нагорному Карабаху конкурируют не меньше, чем по Приднестровью или Абхазии. <Но при этом и Москва намного сильнее, чем до 2022 года зависима от Анкары и от азербайджано-турецкого тандема. Скажем так, в политэкономическом смысле с турецким мнением считаться надо больше, чем год или два назад. Западу Кавказ без России очень нужен, но отдать это дело на аутсорсинг своему, пускай и неудобному, союзнику по НАТО Вашингтон и Брюссель не возражали бы>, - убежден российский политолог.

При этом он призвал не забывать, что до 2022 года существовал, по сути, эксклюзивный формат переговоров по Карабаху - российский (Минская группа была в полуобморочном состоянии, так и не преодолев удара от событий 2020 года).

<Но сегодня их три, Россия в значительной степени утратила свою эксклюзивность. Все эти факты играют на пользу Турции. И ей было бы грех не воспользоваться перечисленной выше совокупностью обстоятельств.

Не надо иллюзий, никакие ссоры с Западом не сделают Эрдогана пророссийской марионеткой или симпатизантом Москвы, он привык и любит лидерские роли, а амбиций у него не перечесть. Следовательно, вести турецкий лидер будет исключительно свою игру, финальной целью которой будет борьба за мир на Кавказе. Естественно, всякий мир всегда имеет авторство, и турецкий президент хочет дать ему <свое звонкое имя>>, - полагает Маркедонов.

В тоже время, он считает, что все это говорит об усложнении повестки дня в целом и задач для России в частности. <Придется на многое посмотреть иначе, тоньше, рациональнее, расчетливее. Понять, что так нужная и выгодная нам <многоцентричность> может быть повернута другими и не совсем в нашу сторону. Меньше паблика - больше сути, меньше слов- больше дела, меньше мечтаний, больше проектной конкретики, меньше пиаровских спецэффектов, больше содержания! С пониманием, что и у нашего товарища-конкурента с другого бока тоже имеются соперники>, - резюмировал Маркедонов.