Пятница, 15 Сентября 2023 15:01

АрмИнфо. Даже спустя 30 лет Азербайджан продолжает осуществлять в Нагорном Карабахе политику этнических чисток. Об этом 15 сентября на пресс-конференции заявил председатель гуманитарной неправительственной организации <Международная христианская солидарность>, д-р Джон Верн Эйбнер.

Он представил журналистам доклад, который был опубликован 30 лет назад под названием <Этнические чистки сегодня. Война в Нагорном Карабахе>, в котором представлены данные о варварствах Баку в отношении армян Арцаха. <К сожалению, если сегодня слегка отредактировать этот доклад, в нем изменится лишь название, в котором к Нагорному Карабаху будет добавлено словосочетание <и в Армении>, - отметил Эйбнер, добавив, что война пришла и на землю Армении. На тех землях страны, которые захвачены Азербайджаном, уже осуществлены

этнические чистки. <Войны ради войны не бывает, в ходе ее применения используются различные механизмы, но цели Азербайджана очень конкретны, и они не новы, мы были их свидетелями в ходе всей истории противостояния, а именно, получить земли без армян>, - сказал Эйбнер.

Указав на дипломатию, как один инструментов войны, спикер подчеркнул ее эффективность в случае, если за ней стоят угрозы применения силы, чему все сегодня являются свидетелями. Одним из проявлений этой дипломатии являются попытки осуществления оттока армянского населения из Нагорного Карабаха, которым способствуют угрозы военных действий, представляющие опасность для местного армянского населения. В качестве примера этой политики спикер привел заявление одного из азербайджанских дипломатов Эльчина Амирбекова, который неделю назад заявил DW, что <геноцид возможен, если сепаратистский режим в Карабахе будет продолжать держать население в своих заложниках>.

Эйбнер заметил, что методы этнических чисток могут измениться, но они и сегодня носят последовательный характер. Причем, на этом фоне сверхдержавы поддерживают Азербайджан в достижении этой цели.