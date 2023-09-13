Среда, 13 Сентября 2023 21:16

АрмИнфо.Армения получила предложения Азербайджана по проекту мирного договора. Об этом 13 сентября с трибуны Национального Собрания РА заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

Он подчеркнул, что ранее Ереван представил Баку пятую редакцию своих предложений по проекту, и буквально накануне получил новые инициативы со стороны Азербайджана. Министр заметил, что процесс и обсуждения по документ продолжаются, несмотря на отсутствие прямых переговоров после июня т.г.

Мирзоян подчеркнул, что позиции сторон по наиболее чувствительным вопросам по-прежнему далеки друг от друга.

Отвечая на вопрос о возможности новой встречи, которую планируется провести в Вашингтоне или в Гранаде, о чем говорил глава Евросовета Шарль Мишель, Мирзоян ответил, что предварительные договоренности действительно имеются. <На данный момент могу сказать, что конкретной договоренности о встрече нет, есть лишь предварительные согласования и обсуждения", - сказал министр