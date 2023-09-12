Вторник, 12 Сентября 2023 10:53

АрмИнфо. Ситуация на армяно-азербайджанской границе напряженная, поскольку есть определенная концентрация войск Азербайджана, также и вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению, добавив, что оценки, данные на предыдущем заседании правительства, не изменились.

Напомним, что 7 сентября на заседании кабмина Пашинян заявил, что на прошлой неделе военно-политическая ситуация на Южном Кавказе существенно обострилась, что обусловлено скоплением азербайджанских войск вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и на границе с Арменией. Политика посягательств на суверенную территорию Армении продолжается, также сказал глава правительства. Напомнив, что 1 сентября ВС Азербайджана предпринял очередную провокацию в отношении суверенной территории РА на соткском участке Гегаркуникской области, в результате которого погибли 3 военнослужащих Минобороны Армении, а также о продолжающейся незаконной блокировке Азербайджаном Лачинского коридора, армянский премьер отметил, что последними действиями Баку демонстрирует свое намерение предпринять новую военную провокацию против Армении и Нагорного Карабаха. При этом он вновь заявил о своей приверженности повестке мира и готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном.

На вопрос о том, почему премьер в данной ситуации позвонил лидерам Франции, Германии, Ирана, Грузии, США, а не президенту России, что было было логично, Пашинян ответил, что на самом деле первый звонок был именно президенту РФ.

<Недавно я говорил с президентом РФ в связи с этой ситуацией и не разговаривал с другими. Отмечу, что смысл и цель этих звонков заключалась в том, чтобы тем партнерам, которые, по всей вероятности, не в курсе каких-то нюансов, эту информацию передать, а президент РФ наверняка осведомлен об этой ситуации.

Ситуация с незаконной блокировкой Лачинского коридора и установившимся в НК гуманитарным кризисом начались с декабря 2022 года. С тех пор и по сей день у меня было более десятка бесед с президентом РФ, а с другими коллегами, так как есть информация о новой ситуации, я думаю ею следовало поделиться с ними, а с президентом РФ мы делились информацией давно. В этом плане, к сожалению, с момента нашего разговора ситуация не изменилась, чтобы возникла необходимость в новом разговоре с президентом РФ. При необходимости эти телефонные разговоры могут состояться>, - сказал Никол Пашинян.