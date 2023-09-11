Понедельник, 11 Сентября 2023 17:03

АрмИнфо.Министерство обороны РА в рамках своих полномочий предпринимает шаги, чтобы не дестабилизировать ситуацию в регионе и не оказать никакого негативного влияния на общую ситуацию. Об этом 11 сентября в Национальном Собрании Армении заявил журналистам заместитель министра обороны РА Арман Саркисян.

Указав на наличие риска эскалации насилия, замглавы МО РА подтвердил информацию о том, что на армяно- азербайджанской границе наблюдается скопление азербайджанских войск и техники. Заместитель министра отметил, что оборонной ведомства страны распространило об этом официальное сообщение. "Во избежание ненужной напряженности желательно следить за официальной информацией, мы обо всем сообщает", - добавил Саркисян.

Он заметил, что имеются видеозаписи, на которых видно, что противник скапливает на границе живую силу и наступательное вооружение. <На видео отчетливо видно скопление артиллерии и ряда другой военной техники. Я не хочу говорить об этом снова, просто призываю вас следить за нашей информацией, мы предоставляем информацию регулярно. Министерство обороны, естественно, предпринимает шаги в рамках своих полномочий, чтобы не дестабилизировать ситуацию в регионе и не оказать никакого негативного влияния на общую ситуацию. Наш регион таков, что риск эскалации всегда присутствует, но мы должны предпринять шаги, чтобы дело не переросло в целом в крупные военные действия", - заключил Саркисян.