Четверг, 7 Сентября 2023 19:38

АрмИнфо.Министр обороны Кипра Михалис Йоргаллас написал в X, что провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Суреном Папикяном после отмены визита последнего на Кипр. По словам Йоргалласа, визит был отменен из-за обострения ситуации в Армении.

<Сегодня у меня состоялся телефонный разговор с моим армянским коллегой после отмены его запланированного визита на Кипр в связи с обострением ситуации в Армении. Мы подтвердили прекрасные отношения между нашими странами, а также наше прекрасное сотрудничество в сфере обороны и безопасности в трехстороннем формате с Грецией. Я выразил свою безоговорочную поддержку народу Армении. Наше обоюдное желание встретиться в ближайшем будущем и когда позволят обстоятельства>, - написал он.

Отметим, что сегодня на заседании кабмина премьер Никол Пашинян заявил, что на прошлой неделе военно-политическая ситуация на Южном Кавказе существенно обострилась, что обусловлено скоплением азербайджанских войск вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и на границе с Арменией. Напомнив о продолжающейся незаконной блокаде Лачинского коридора и об очередной провокации 1 сентября на соткском участке Гегаркуникской области, в результате которого погибли 3 военнослужащих Минобороны Армении, Пашинян отметил, что последними действиями Баку демонстрирует свое намерение предпринять новую военную провокацию против Армении и Нагорного Карабаха. <Ситуация такова, что международное сообщество, страны­члены Совбеза ООН должны предпринять серьезнейшие меры, чтобы предупредить новый взрыв в регионе>, - подчеркнул глава кабмина РА-