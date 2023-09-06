Среда, 6 Сентября 2023 12:37

АрмИнфо.Институт по предотвращению геноцидов им. Лемкина вновь предупреждает о возможности геноцида со стороны Азербайджана в отношении армянского населения Арцаха. Об этом говорится в экстренной версии Доклада института о факторах риска и индикаторах преступления геноцида.

Институт надеется, что новый экстренный доклад будет способствовать глобальной решимости защитить жизни и идентичность армян Арцаха, предотвратить второй Геноцид армян, оказать давление на Азербайджан, чтобы тот согласился на самоопределение народа Арцаха, и инициировать давно назревший процесс преобразующего правосудия в регионе, который позволит армянам и азербайджанцам высказать свои исторические обиды и найти точки соприкосновения в вопросах подотчетности, миростроительства и человеческой безопасности.

"Мы решили сосредоточиться на преступлении геноцида, потому что доказательства, представленные в Докладе указывают на наличие нескольких серьезных тревожных сигналов геноцида и намерения совершить это преступление. Фактически, представленные доказательства позволяют предположить, что преступление геноцида, возможно, уже имеет место в форме блокады, которая является одновременно причинением серьезного телесного или психического вреда членам сообщества", - говорится в Докладе.

Как подчеркивают авторы документа, на возможность геноцида указывают заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева лишить территорию Нагорного Карабаха (Арцаха) от любых остатков автономной исторической и культурной общности. Его публичные выступления, блокада Лачинского коридора, неоднократные нарушения Трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и уничтожение армянского культурного наследия в районах Арцаха, находящихся под азербайджанской оккупацией, похоже, свидетельствуют об особом намерении совершить геноцид.

"Глубокая пропитка антиармянской ненависти внутри режима Алиева и азербайджанских правительственных институтов приводит нас к выводу, что Азербайджан является государством, осуществляющим геноцид. Этот факт необходимо учитывать, прежде чем в регионе может быть установлен какой-либо мир. Имеются тревожные свидетельства того, что президент Алиев может cпланировать военное нападение на Арцах в самом ближайшем будущем. 16 августа 2023 года президент Алиев подписал новый указ, предписывающий всем гражданам в возрасте 18 лет и старше явиться на военную службу в период с 1 октября по 31 октября 2023 года. Кроме того, Азербайджан продолжает обстрелы населенных пунктов Гегаркуникской области Республики Армения, сконцентрировав свои силы и по всей линии соприкосновения с Арцахом. Военное нападение на Арцах может привести к геноциду. Это почти наверняка приведет к насильственному изгнанию армян из Арцаха и широкомасштабному совершению зверств, подобных тем, которые были совершены во время второй Нагорно-Карабахской войны 2020 года и последующих военных действий. Если армяне Арцаха будут изгнаны, это не только создаст огромное массовое движение беженцев, которое может еще больше дестабилизировать регион, но и приведет к уничтожению народа, поскольку арцахские армяне потеряют свою особую идентичность, которая формировалась на протяжении тысячелетий их независимого культурного процветания>, - говорится в Докладе.