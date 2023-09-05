Вторник, 5 Сентября 2023 14:35

АрмИнфо. Риск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном значительно увеличился. Подобной точки зрения придерживается эксперт группы <Альтернативные проекты> Ваге Ованнисян.

Согласно его статье, нынешний процесс приведет к войне, потому что правительство премьер-министра РА Никола Пашиняна допустило грубые ошибки по содержанию переговоров, в результате которых теперь у Азербайджана огромные ожидания в отношении Арцаха и 8 анклавов на территории Армении. Ситуация, как считает эксперт, крайне напряженная, и важно правильно представить реальность и двигаться вперед.

Ованнисян считает, что нынешнее правительство Армении настроено на терпение Алиева, которому необходимо некоторое время, чтобы сделать окончательные корректировки и подстраховки. "Все заявления Запада, России, Турции и Азербайджана говорят нам об этом. <Терпение Алиева>

- это реальный фактор, новая единица измерения, в которой мы оказались из-за своих ошибок. Сколько это: месяц, два месяца... проблема не в этом. Наша задача - выбраться из этого блока подсчетов. Логика блокады, поведение посредников, наши динамично обостряющиеся отношения с Россией доказывают, что этот процесс ведет к войне. По большому счету, переговоры уже завершились из-за их некорректного содержания. Это наша проблема. Сегодня мы имеем примерно ситуацию лета 2020 года. Никол это прекрасно понимает, он осознает, что прерывание переговоров - это сразу война>, - подчеркнул эксперт.

По сути, продолжил он, нынешние власти Армении занимаются двумя вещами - подготовкой новой войной и депатриацией. "Дело не в том, что власти хотят войны или новых жертв, конечно, это не так. Но шаги, предпринятые ими, завели в серьезный тупик. Ухудшение ситуации с Россией - крайне авантюрное направление. Узкий расчет властей очевиден: теоретически это может дать Николу Пашиняну некоторые личные шансы, но обернется катастрофой для государства" - заявил Ваге Ованнисян.