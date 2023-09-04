Понедельник, 4 Сентября 2023 16:55

АрмИнфо.Министерство территориального управления и инфраструктур Армении готовит Национальную стратегию безопасности дорожного движения . Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.

По его словам, вскоре стратегию представят правительству, после чего будет утверждена программа мероприятий на 2023-2027гг. В рамках этих мероприятий особое внимание будет уделено участкам, где чаше всего происходили дорожно-транспортные происшествия.

Как отметил Саносян, на данных участках планируется провести экспертное исследование, которое позволят выявить причины и провести соответствующие работы. Как следствие, на определенных участках будет полностью заменен дорожный слой, на некоторых возможно потребуется внедрение новых решений. Изменения также могут коснуться самого движения, установки дополнительных дорожных знаков и т.д. В среднем в год планируется проводить работы на 30-и таких участках.