Суббота, 2 Сентября 2023 15:15

АрмИнфо. С призывом к Армении и Азербайджану избегать дальнейшего насилия обратился официальный представитель внешнеполитической службы Европейского Союза Питер Стано.

По его словам, ЕС сожалеет о последних вооруженных столкновениях в приграничных районах между Арменией и Азербайджаном, в результате которых несколько военнослужащих погибли и были ранены. "ЕС призывает все стороны избегать дальнейшего насилия и вернуться к диалогу", - заявил Стано в своем микроблоге в X (бывший Twitter).

Напомним, что накануне вооруженные силы Азербайджана предприняли массированную атаку на передовые подразделения ВС Армении с использованием БПЛА, минометов и стрелкового оружия. При отражении атаки погибли трое армянских солдат, двое получили ранения.