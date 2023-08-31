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 Четверг, 31 Августа 2023 15:00
Александр Аванесов

Вопрос Арцаха включен в повестку встречи глав МИД ЕС - глава МИД Германии

Вопрос Арцаха включен в повестку встречи глав МИД ЕС - глава МИД Германии

АрмИнфо. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ситуация в Нагорном Карабахе включена в повестку дня встречи глав МИД  ЕС, которая проходит в четверг в Испании. Лачинский коридор, по ее словам, "должен быть свободен для гуманитарной помощи", передает ТАСС.

"Мы с французской коллегой [Катрин Колонна] также включили в повестку дня ситуацию в Нагорном Карабахе. Положение людей там катастрофическое", - сказала Бербок по прибытии на неформальное заседание министров иностранных дел стран ЕС в городе Толедо. Электричество, по утверждению министра, доступно только в небольших количествах. "И именно поэтому мы обращаемся к Азербайджану и России с настоятельным призывом: народ Нагорного Карабаха должен, наконец, получить то, что ему нужно для жизни. Лачинский коридор должен быть свободным для гуманитарной помощи", - подчеркнула глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Она уточнила, что министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят этот вопрос в четверг.  Бербок также указала, что уже на протяжении нескольких дней проводится обмен мнениями с американскими партнерами для того, чтобы гарантировать, что народ Нагорного Карабаха наконец получит гуманитарную помощь.

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