Среда, 30 Августа 2023 13:11

АрмИнфо.Делегация из Франции во главе с мэром Парижа Анн Идальго прибыла в Сюник, где их встретил губернатор области Роберт Гукасян. Отметим, что возглавляемая Идальго делегация привезла гумпомощь для осажденного Арцаха.

"Губернатор Сюника Роберт Гукасян вместе с министром иностранных дел Нагорного Карабаха Сергеем Газаряном и главой общины Горис Арушом Арушаняном встретились с мэром Парижа Анн Идальго в Горисе", - говорится в сообщении сюникского муниципалитета.

Согласно СМИ, в Корнидзоре, куда уже пребыл весь гуманитарный груз для жителей Арцаха, также планируется открыть гуманитарный штаб.

Ранее, мэр Парижа в своем Твиттер написала: "Нахожусь в Армении с

избранными должностными лицами Парижа и других общин. В течение

девяти месяцев 120 000 армян Арцаха, в том числе 30 000 детей, были

изолированы, голодали, были лишены всего. Столкнувшись с этой

гуманитарной катастрофой, мы предоставляем им чрезвычайную помощь. Время истекает". Данный пост она сопроводила фото с членами делегации, которые вместе с ней привезли из Франции 10 фур гуманитарной помощи для осажденного Азербайджаном Арцаха.