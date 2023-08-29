Вторник, 29 Августа 2023 10:19

АрмИнфо. Азербайджан арестовал на десять суток трех граждан Арцаха (Алена Саркисяна 2001 года рождения, Ваге Овсепяна 2003 года рождения и Левона Григоряна), похищенных 28 августа с незаконного КПП в Кашатагском (Лачинском) коридоре. Напомним, ребята при сопровождении российских миротворцев направлялись из блокадного Арцаха в Армению, для продолжения учебы в ВУЗах РА.

Генеральная прокуратура АР сначала инкриминировала им "совершение оскорбительных действий в отношении Государственного флага Азербайджана", при этом уголовное дело возбуждено по статьям 283.2.3 (Разжигание национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенное организованной группой) и 324 (Надругательство над Государственным флагом или Государственным гербом Азербайджанской Республики) УК АР. И якобы дело было закрыто из-за возраста обвиняемых и признания ими вины.

"Право на защиту привлеченных к следствию лиц было обеспечено. В ходе допроса они признались в совершении данного деяния и заявили, что искренне раскаиваются и в будущем не совершат подобных действий.

Учитывая возраст обвиняемых и их искреннее раскаяние с чистосердечным признанием, с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, применив принцип гуманизма, уголовное преследование в их отношении было прекращено", - заявили в Генпрокуратуре АР.

При этом согласно тому же сообщению, якобы за размещение видео с осквернением госфлага Азербайджана молодые люди арестованы сроком на 10 дней.

"После исполнения решения суда будет обеспечено выдворение указанных лиц за пределы Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры АР.