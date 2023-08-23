Среда, 23 Августа 2023 17:40

АрмИнфо. На экстренном заседании Совета Безопасности ООН 16 августа дискуссия о блокаде Арцаха (Нагорного Карабаха) ничего не дала. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США,сопредседатель фракции Конгресса США по армянским вопросам Адам Шифф в своем видео-обращении в микроблоге в Twitter.

"В Арцахе произошла катастрофа, 120 тысяч жителей лишены продуктов питания, лекарств и других товаров первой необходимости, в результате чего уже фиксируются смертельные случаи. Армяне, проживающие в Арцахе, продолжают находиться в осаде, поскольку Азербайджан перекрыл Лачинский коридор, единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией", - отметил Шифф, в этом ключе призвав незамедлительно отреагировать на сложившуюся ситуацию.

Он также проинформировал, что провел телефонный разговор с послом США в ООН, в котором затронул вышеупомянутое экстренное заседание Совета Безопасности.

"Нужна резолюция, которая потребует прекратить это нарушение международного права, необходимо обеспечить беспрепятственные поставки продовольствия и медикаментов, а также свободное передвижение людей.

Президент США Джо Байден и администрация США должны сделать гораздо больше. Они должны прекратить военную помощь Азербайджану и убедиться, что незаконная блокада будет прекращена. Азербайджану не нужно предоставлять ни копейки, по крайней мере, сейчас, когда эта катастрофа продолжается. США не могут молчать, администрация должна говорить и действовать, и необходимо предпринять некоторые шаги. В противном случае люди будут продолжать умирать", - заявил американский законодатель.

Он напомнил, что в войне, развязанной Азербайджаном в 2020 году, уже погибли тысячи людей, и эта страна продолжает незаконно содержать военнопленных, нарушая международное право.

В заключение Шифф выразил глубокую обеспокоенность в связи с угрозой нового геноцида армян.