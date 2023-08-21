Понедельник, 21 Августа 2023 16:55

АрмИнфо. Экс-госминистр Арцаха, меценат Рубен Варданян видит три сценария разрешения кризисной ситуации вокруг Арцаха.

Так, в интервью авторитетному изданию "Caucasus Watch", на просьбу рассказать, каким он видит развитие Арцах в предстоящие 20 лет, Вараданян еще раз указал на решимость арцахцев оставаться на своей Родине, защищать ее, сопротивляться, и созидать на родной земле.

При этом политик считает, что смена власти в РА может политически сблизить Армению и Арцах. "Более широкое участие может также исходить от международных субъектов. Поэтому, первый сценарий, который мы считаем вполне возможным на ближайшие 30-50 лет, - это сохранение статус-кво", - отметил он. В этом ключе меценат добавил, что на разных площадках, рассматриваются различные альтернативные сценарии, выходящие за рамки сохранения статус-кво.

В продолжение тему, в качестве второго сценария развития ситуации он назвал интеграцию Арцаха в состав России в качестве "спутника".

"Третий сценарий предполагает "международный мандат" или вмешательство иностранных сил с предоставлением определенных гарантий безопасности. Южный Кавказ всегда рассматривался Западом и другими как зона российского влияния. Запад делегировал России безопасность Южного Кавказа. Теперь эта ситуация может измениться. Иран, вероятно, будет двигаться в направлении балансировки азербайджано- израильского союза в регионе. Напомню, что сегодня отношения Ирана с Анкарой (членом НАТО) лучше, чем с Баку. Если Иран станет гарантом безопасности на Кавказе... Как на это отреагирует Запад?

Однако очень важно, чтобы люди понимали, что будущее в наших руках. Мы просто не можем оставаться в стороне и обсуждать чужие сценарии, мы должны сформулировать нашу собственную повестку дня", - выразил убеждение политик. В этом ключе он констатировал, что Армения и Арцах могут быть молодыми демократиями, но они по- прежнему остаются демократиями, зажатыми между более могущественными Турцией, Азербайджаном, Россией и Ираном.

На уточнение, можно ли сказать, что возможны три сценария: либо сохранение статус-кво с перспективой окончательного объединения с Арменией, либо "спутникизация" с Россией либо международный мандат, предположительно подобный статусу Палестины до создания государство Израиль, Варданян дал утвердительный ответ.

Касаясь вероятности новой широкомасштабной войны в регионе, политик выразил убеждение, что Азербайджан не пойдет на масштабную авантюру, вместо этого, продолжит терроризировать население Арцаха локальными нарушениями режима прекращения огня, чтобы и далее сеять атмосферы страха и безысходности среди мирных жителей.

Он обратил внимание на цели азербайджанской блокады, которые имеют как экономические, так и гуманитарные последствия. "Военная угроза по существу предназначена для психологического воздействия на нас. Однако я не уверен, что они склоняются к военному сценарию. Чтобы нас подчинить, они используют разные тактики, ведут гибридную войну на разных фронтах: информационном, психологическом, моральном, экономическом и с участием многих других факторов. Они используют гуманитарный кризис как оружие для достижения своих политических целей. Продовольственная проблема используется как инструмент против нас", - констатировал он.

Варданян также отметил, что те, кто считают, что Азербайджану нужен только Арцах - глубоко ошибаются, о чем свидетельствуют заявления президента АР Ильхама Алиева.

"Их недавние агрессивные действия против Республики Армения доказали обратное. Азербайджан считает, что Арцах уже его, и он двигается дальше. Алиев глубоко убежден, что всегда останется безнаказанным, что вынуждает его прибегать к применению силы или угрозе силой", - добавил политик, еще раз подчеркнув, что сегодня в Арцахе осуществляется геноцид. В этом ключе он обратил внимание на бездействие международного сообщества на фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации в Арцахе.