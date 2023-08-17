Четверг, 17 Августа 2023 14:18

АрмИнфо.Наиболее острой проблемой и угрозой армянской государственности является проблема актуальной власти, активность которой приводит к катастрофическим для Армении и армянской государственности последствиям. Об этом на своей страничке в Facebook написал доктор политических наук, экспентр в сфере национальной безопасности, экс-советник главы МИД Арцаха Рачья Арзуманян, делясь своими впечатлениями от прошедших в Совбезе ООН слушаний по гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе.

По мнению поолитолога, в Армении произошло стирание границ между внешней и внутренней средой, когда невозможно и просто неправильно проводить границу и различать внутреннюю и внешнюю среду и политику. Это, как считает Арзуманян, "блестящее" достижение актуальной армянской власти, которая поставила Армению на грань превращения в "падающее государство", полностью находящееся под внешним управлением.

По его мнению, необходимо расстаться с надеждой, что власть одумается и хотя бы из чувства самосохранения начнет проводить суверенную армянскую политику, а не представлять и реализовывать интересы центров силы, в первую и последнюю очередь, стратегического союза РФ-Турция.

Таким образом, считает он, смена актуальной власти в Армении становится наиболее приоритетной задачей армянского народа. Этот вывод является исключительно заслугой власти, которая умудрилась довести ситуацию до такого состояния на фоне экзистенциальных военных угроз.

Эксперт с сожалением отмечает, что сегодня можно говорить о положительной обратной связи между армянской властью и экзистенциальными угрозами. Действия армянских властей усиливают угрозы, ставя под прямой удар сами институты власти, государственный суверенитет и армянскую государственность. <Насколько это делается сознательно и насколько является следствием некомпетентности, дурости, идеологических и психологических установок является вторичным, так как достигаемые эффекты в любом случае оказываются разрушительными для Армении и армянского народа>, - отмечает Арзуманян.

По его убеждению, нынешняя армянская власть разрушает армянскую государственность, имея только одну цель - сохранение себя во власти. Именно с данной целью власть делает все, чтоб исключить консолидацию армянского общества и народа перед лицом экзистенциальных угроз. "Хлеба и зрелищ", чтобы занять общество, усыпить его чувство самосохранения и исключить консолидацию для спасения Армении. Старо как мир и действует безотказно. "Хлеб" свалился с неба, точнее появился "ниоткуда" благодаря украинской войне и эмиграции активного населения РФ, в том числе, и в Армению. А зрелища организуются в нон-стоп режиме.

Вместе с тем, необходимость смены актуальной власти приводит к ряду взаимосвязанных и сложных вызовов и проблем, требующих отдельного анализа, где в первую очередь надо ответить на вопрос о том, "кто" может стать актором, который возьмет на себя решение данной проблемы. <Для меня очевидно, что это будет не политический, но общественный и национальный деятель, который сможет сплотить вокруг себя армянское общество вокруг задач обороны страны и спасения государственного суверенитета через создание "правительства технократов" (профессионалов, а не политиков).

Но каким образом этого можно достичь, каким образом сепарировать Никола Пашиняна от власти, не обрушивая государственные институты и не повергнув Армению в хаос на фоне внешних военных экзистенциальных угроз, - задается вопросом эксперт. Это крайне сложная проблема с учетом того, что премьер-министра Армении окружают и защищают прежние лидеры Армении/Арцаха, генералы армии, НБ, МВД, МИД, прокуратуры, верховные судьи и пр.

Поэтому, только определившись с тем, кто и как будет решать проблему власти в Армении, можно ставить задачу консолидации армянского общества, которое достаточно опытно, чтобы его можно было провести мнимыми повестками, суррогатными лидерами из российских/турецких пробирок. Общество поднимается, если его доверие сможет завоевать национальный лидер, четко понимающий каким образом Армения будет выходить из катастрофы, сформулировав свое видение ясным и кратким языком. Появление такого лидера станет результатом самоорганизации армянского общества и процессов эмердженции, приводящих к рождению нового качества из "ниоткуда", как результат системной динамики.

Вместе с тем, аналитик считает, что наиболее острой внешней угрозой является российско- турецкий стратегический союз, продолжающий действовать по отношению к армянскому народу и армянской государственности. И совершенно неслучайно позиции РФ и Азербайджана на заседании СБ ООН полностью совпали. В этом контексте Азербайджан должен рассматриваться как прокси-страна, посредством которой РФ/Турция проводят свои интересы в регионе. <Азербайджан как независимое государство, проводящее самостоятельную политику, перестало существовать, и Армения должна вести противоборство на всех аренах против центров силы, а не малого государства>, - уверен аналитик. Это, по его мнению, ассиметричное по своей природе противоборство, в котором количественное неравенство потенциала и возможностей должно уравновешиваться качеством. Надо перестать смотреть на Азербайджан, но сосредоточиться на РФ и Турции, назначивших Армению врагом. Арзуманян в этом контексте убежден, что у Армении довольно неплохие шансы выстроить союзнические отношения со странами Запада, в первую очередь, с Францией и США и другими. Но - после смены власти.