Вторник, 15 Августа 2023 17:32

АрмИнфо.Публикации гражданской миссии ЕС в Армении(EUMA) в микроблоге в Твиттер стали поводом для мемов в армянском сегменте социальных сетей.

Ранее, EUMA в своем микроблоге в Твиттер выложила скриншот поста пресс-секретаря Минобороны РА Арама Торосяна об обстреле представителей европейской миссии в Гегаркунике с маркировкой FAlSE, и написав текст следующего характера.

"Ни один патруль EUMA не был объектом обстрела. Мы осуществляем патрулирование границы между Арменией и Азербайджаном и сообщаем в Брюссель о военных событиях, включая инциденты со стрельбой в зоне нашей ответственности"- говорилось в сообщении миссии.

Однако, спустя считанные минуты после этого поста, в сеть папал видео-ролик, в котором евронаблюдатель рассказывает с какой стороны их машина подверглась обстрелу.

После того, как видео получило широкое распространение в социальных сетях, EUMA удалила свой предыдущий пост в Твиттер, написав текст следующего характера:

"Скорректированное заявление: подтверждаем, что патруль EUMA присутствовал при стрельбе в зоне нашей ответственности. Ни один член EUMA не пострадал".

Отметим, что сегодня оборонное ведомство Армении в районе 15:00 сообщило, что 15 августа около 12:20 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении наблюдателей ЕС, осуществляющих патрулирование в районе Верин Шоржа, и принадлежащего им транспортного средства. -0-