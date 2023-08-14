Понедельник, 14 Августа 2023 20:16

АрмИнфо.Турция поддержала геноцидальную политику Азербайджана в отношении арцахцев.

Так, сегодня внешнеполитическое ведомству Турции выступило с заявлением по ситуации вокруг Кашатагского (Лачинского) коридора, в котором полностью оправдала учиненную Азербайджаном осаду Арцаха, которая длится уже ровно 9 месяцев.

"Турция внимательно следит за давними дебатами по Лачинскоve пути и понимает законную озабоченность Азербайджана по этому вопросу. К сожалению, эти опасения, которые Азербайджан громко озвучивал в течение длительного времени, не были приняты во внимание, и в результате Азербайджан принял меры, которые он считает целесообразными в рамках своих суверенных прав", - отметили в МИД Турции.

В Анкаре также завили, что не видят никаких оснований для критики Азербайджана в отношении "Лачинского пути".

"Тот факт, что в настоящее время предусмотрены медицинские проезды по дороге, а также другие маршруты, пригодные для перевозки больших объемов материальных средств, свидетельствует о том, что азербайджанская сторона добросовестно прилагает максимум усилий.

Мы ожидаем, что Армения будет избегать провокационных шагов, признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, поддержит использование дороги "Агдам-Ханкенди" (Акна-Степанакерт - ред.) и других альтернативных способов удовлетворения потребностей армянского населения в Карабахе, а также поддержит усилия "по реинтеграции армянского населения Карабаха в общество Азербайджана".

Турция считает, что для обеспечения мира и стабильности в регионе, территориальной целостности, суверенитета и гуманитарных усилий дружественного и братского Азербайджана следует поддерживать и избегать действий, усугубляющих ситуацию", - заявили в МИД Турции, где, видимо, допускают лишь ущемление прав армян и армянского государства.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцаха находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества. Люди ежедневно падают в голодные обмороки в многочасовых очередях за хлебом. C 26 июля грузовики с гуманитарным грузом от правительства Армении в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в осажденный Арцах.

Меж тем, в Азербайджане цинично, вместо того, чтобы деблокирвоать ими же заблокирвоанный международно признанный маршрут, в качестве альтернативы Кашатагскому коридору предлагают арцахцам доставлять продукты из Азербайджана по дороге Акна-Степанакерт. Таким образом, Азербайджан пытается завершить процесс насильственного подчинения Арцаха.

Добавим также, что 12 августа Армения обратилась в Совбезе ООН с просьбой созвать экстренное заседание по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Добавим также, что международные эксперты в области права уже квалифицируют действия Азербайджана в отношении арцахцев в качестве геноцида.