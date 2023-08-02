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АрмИнфо. Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с заявлением о применении в отношении Азербайджана промежуточных мер для защиты прав Рашида Бегларяна. Об этом сообщает офис представителя РА по международным правовым вопросам.
Гражданин Арцаха Рашид Бегларян заблудился, оказавшись на подконтрольной Азербайджану территории. Инцидент произошел близ села Ахавно. По данным армянской стороны, будучи нетрезвым, он сбился с пути.
Отметим, что до этого на КПП в Лачинском коридоре был похищен 68-летний Вагиф Хачатрян, которого на машине МККК перевозили из Арцаха в один из медицинских центров Армении.
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|Завершено следствие по делу против экс-депутата парламента от РПА Артура Геворкяна
|Четыре сотрудника МЦ "Св. Григор Лусаворич" помогли отцу главе Минюста в хищении средств в особо крупных размерах
|Армения подала в ЕСПЧ заявление о защите прав Рашида Бегларяна
|Фонд <Татоян> опубликовал очередной доклад о военных преступлениях Азербайджана
|В главной роли оперы Дж. Пуччини <Турандот> в Ереване предстанет блистательная Анаит Мхитарян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|VIII Панармянские игры пройдут в этом году при содействии телекоммуникационной компании Team Telecom Armenia
|Фестиваль <Навасард> планируют проводить и в Иране
|МИД РФ: Москва настаивает на необходимости безотлагательного разблокирования Лачинского коридора
|"Оружейный барон" Давид Галстян вновь арестован из-за попытки воспрепятствовать расследованию дела
|Справедливая позиция Европейского парламента должна быть распространена и на исполнительную власть ЕС - АРФД
|Российские миротворцы активно подключились в проблеме отправки в Нагорный Карабах гуманитарного конвоя - МИД РФ
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|Жонглирование словами до добра не доводит - Захарова ответила на заявления Пашиняна
|Мера пресечения в отношении бывшего министра обороны не изменена
|Госдеп США призывает лидеров Армении и Азербайджана к сложным компромиссам
|Экс-министр: отсутствие оппозиции в комиссии по расследованию последствий войны является для нее <упущенным моментом>
|Нагорный Карабах стоит перед реальной угрозой голода - Пашинян
|МИД РФ: единственный путь к устойчивому урегулированию нагорно-карабахского конфликта лежит через нормализацию армяно-азербайджанских отношений
|Интерес геополитических игроков к региону снижается - Пашинян
|Пашинян указал на проблемы брюссельской платформы
|Депутат: перед армянами закрываются двери Республики Армения, и широко распахиваются перед врагом
|Пашинян коснулся "нюансов", из-за которых прогресс по установлению мира идет недостаточными темпами
|ОДКБ ждет ответа от Еревана по вопросу развертывания наблюдательной миссии на границе
|Все 19 фур с гуманитарной помощью для Арцаха по- прежнему стоят в Корнидзоре - представитель рабочей группы
|Глава МИД Армении провел телефонный разговор с председателем МККК
|Погранслужба Азербайджана задержала еще одного гражданина Арцаха
|МИД Арцаха: Диалог между Арцахом и Азербайджаном должен проходить в согласованном международном формате, обладающем соответствующим мандатом.
|В Ереване стартовал Армянский молодёжный форум
|В этом году специальным гостем <Дней науки и бизнеса> в Армении станет известный американский ученый, писатель и философ Нассим Талеб
|Туркменистан на сессии Генассамблеи ООН выдвинет ряд важных инициатив
|Адвокат Ашотяна: следствие отказало в проведении очной ставки, <поскольку в декабре прошлого года <по этому вопросу уже было принято решение об отказе>
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Депутаты ЕП выражают обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе
|Депутат: Нагорный Карабах - территория, являющаяся одной из основ системы безопасности Армении
|Главы ОО потребовали от премьер-министра РА срочного обращения в СБ ООН для решения проблемы Арцаха
|ЦИК Армении приглашает к обсуждениям стороны, заинтересованные в участии в выборах в Совет старейшин Еревана
|ЕСПЧ дал Азербайджану время до 8 августа для предоставления информации о похищенном Вагифе Хачатряне
|Старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе на этой неделе посетит регион
|Эдмон Марукян: Азербайджан нарушает все возможные международные законы о правах человека, гуманитарное право, международное право и все обязательства, которые имеет как член ООН, ОБСЕ и Совета Европы
|Следком Армении сообщает о хищении госсредств автоимпортерами
|Экс-министр обороны РА: причиной неудач армянской армии стало недостаточное вооружение для ведения современной войны
|Адвокат: Григорий Хачатуров остается под арестом по решению высшего звена руководства страны
|Дело в отношении дочери Владимира Гаспаряна с обвинительным заключением передано в Антикоррупционный суд
|Экс-министр обороны РА принимает участие в работе комиссии НС по расследованию обстоятельств 44-дневной войны в Арцахе
|Глава USAID призвала обеспечить свободное передвижение коммерческих и гуманитарных грузов по Лачинскому коридору
|Госдеп: мир в регионе должен включать в себя защиту прав и безопасность народа Нагорного Карабаха
|Надеюсь, что ереванец подтвердит свой "мандат доверия", предоставленный нашей политической команде в 2018 году - Пашинян
|Макунц рассказала Пеллоуну о гумкатастрофе в Нагорном Карабахе и похищении Азербайджаном Вагифа Хачатряна
|Три шахматиста из Армении вошли в обновленный рейтинг FIDE
|США продолжают верить, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном в пределах досягаемости - Госдеп
|Хватит болтать и давать пустые обещания. Остановите террориста практическими шагами - заявление
|В уголовном деле по факту убийства военнослужащего обвинение также предъявлено командиру взвода - СК
|На двух ереванских автобусных маршрутах установлено новое устройство по приему монет и возврату сдачи
|Спикер НС лидерам парламентов и международных организаций: надеемся на ваши активные шаги в разблокировании Лачинского коридора
|Азербайджан отказался от запланированных в Братиславе переговоров с властями Нагорного Карабаха
|Пашинян в интервью Euronews рассказал о незаконной блокировке Азербайджаном Лачинского коридора
|СНБ: спецслужбы Азербайджана через соцсети предприняли очередную информационную атаку против народа Арцаха
|Правительство Армении должно положить конец онлайн-преследованиям журналистов
|Читать больше
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