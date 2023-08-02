Среда, 2 Августа 2023 17:55

АрмИнфо. Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с заявлением о применении в отношении Азербайджана промежуточных мер для защиты прав Рашида Бегларяна. Об этом сообщает офис представителя РА по международным правовым вопросам.

Гражданин Арцаха Рашид Бегларян заблудился, оказавшись на подконтрольной Азербайджану территории. Инцидент произошел близ села Ахавно. По данным армянской стороны, будучи нетрезвым, он сбился с пути.

Отметим, что до этого на КПП в Лачинском коридоре был похищен 68-летний Вагиф Хачатрян, которого на машине МККК перевозили из Арцаха в один из медицинских центров Армении.